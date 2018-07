Fansene har talt - her er OB's nye indløbssang

Det skabte stort påstyr, da OB meldte ud, at indløbssangen Eye of the Tiger skulle skiftes ud. Nu er den nye hymne på plads.

OB skifter i den kommende sæson Survivor's velkendte hit Eye of the Tiger ud som indløbssang, når OB spiller på hjemmebane. I stedet skal sangen erstattes med et stykke klassisk musik kreeret af den verdenskendte fynske komponist Carl Nielsen. De fynske fodboldfans har haft tre stykker musik at vælge imellem, og nu er stemmerne talt sammen, og vinderen fundet. Hør den nye indløbssang her: Det bliver stykket Espansiva, som fremover skal danne lydkulisse, når OB løber på banen på Odense Stadion. Musikken er skabt af Carl Nielsen og indspillet af Odense Symfoniorkester. Begge dele har været meget vigtige for OB. - Vi vil gerne vil knytte os endnu tættere til Odense og Fyn, og derfor er det oplagt at lade en af de største fynske musikbegavelser stå for indløbshymnen, siger OB's kommercielle chef, Jack Jørgensen, til TV 2/Fyn. Læs også Musikskifte og maskotten Victors pension sender OB i uvejr Mange nye tiltag Den nye indløbssang er blot en af mange nye tiltag i OB op til den kommende sæson. Udover ny indløbsmusik skal de fynske fodboldfans blandt andet vænne sig til ny stadionspeaker, nyt stadionnavn, ny sponsor, nyt trænerteam, ny fanzone inden kampene og en ny maskot. - Vi laver ændringerne for at styrke fremtidens OB. Sommeren 2018 bliver dér, hvor vi trækker stregen. Hovedelementet i forandringen er en stærkere lokal forankring, og vi vil rigtig gerne markere os som en fynsk superligaklub og ikke bare en superligaklub på Fyn, fortæller Jack Jørgensen. De fynske fodboldfans får for første gang mulighed for at opleve den helt nye indløbshymne folde sig ud på stadion, når OB hjemme tager imod Sønderjyske den 22. juli. Resultat af afstemning 1: Espansiva 58.3 procent af stemmerne

2: Moderen 33,8 procent af stemmerne

3: Saul & David 7,9 procent af stemmerne Læs også Fans vender OB ryggen: Tilskuertal halveret på ti sæsoner