Dagens Fantastiske Fællesskab: Fantasi og kampvilje i Lohals

Sådan her beskriver Nordlangeland, der ikke vil dø, sig selv i deres indstilling:

Fællesskabet består af en række enkeltformål som tilsammen men også hver og sig skaber gode oplevelser for borgere og turister på Nordlangeland.

Fællesskabet er nuværende blomst af et frø som blev "sået" da det hele så allermest sort ud. I flere år omkring kommunalreformen var usikkerheden i skolestrukturen med til at tvivlen satte mange ting i stå. Da beslutningerne så blev taget var der et tilløb i mange yderligheder der i korthed bekræftes af den bredde fællesskabet har idag.

Fællesskabet har vilje og frivillighed som driver og borgere og turister som målgruppe.

Læs også Dagens Fantastiske Fællesskab: Nyt liv til slagtedyr

Hvorfor skal I vinde prisen?

Beviset for at det umulige er muligt ... men det kan tage tid.

Vi deler den gode historie til og med alle der bor på og oplever Langeland.

Læs også Dagens Fantastiske Fællesskab: Babyer og kunst i stationsbygningen

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Vindes prisen, er det som det store mål, der opnås i fællesskabets ånd .... fantastisk lige nu og med det sammenopstår glæden, energien og modet til endnu mere ..... Formålene kan ændres til eller suppleres med et Langeland fra femten sogne, nord og sydlangeland til en hel ø !!

Pengene skal bruges til at skabe yderligere ejerskab via branding og storytelling, og vi starter rejsen med Danmarks største stor fællesspisning, hvor alle er inviteret til helstegt pattegris.

Besøg foreningerne bag Nordlangeland, der ikke ville dø:

Foreningen Hou Skole

Frikadellefest

Banjen

Lohals Havn

Nordlangeland