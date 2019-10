Michelsen efter OB-sejr: - Fantastisk udtryk i første halveg

I Ådalen har der været trænet på både plan A, B og C i ugens løb, inden OB's kamp mod FC Nordsjælland. Det fortæller træner Jakob Michelsen til TV 2/Fyn efter kampen.

- Vi har faktisk trænet rigtig mange alternative løsninger her i løbet af ugen, fordi vi har manglet rigtig mange spillere. Så vi har trænet rigtig meget på plan B og C og D, men i dag var det plan A, der virkede, og det er vi rigtig glade for.

OB kom foran allerede efter ni minutter, hvor Sander Svendsen lagde op til Bashkim Kadrii, der med en inderside kunne sparke bolden i kassen. Efter 33 minutter var Sander Svendsen selv i målscorens rolle, og den stærke start glæder træneren

- Jeg synes, vi kommer ud med et fantastisk udtryk i første halveg og er det bedste fodboldhold. Vi skaber rigeligt med muligheder og fører fuldt fortjent 2-0 ved pausen, så en meget bedre drejebog for kampen kunne vi ikke have lavet, siger han.

Svendsen i skysovs

Sander Svendsen var kampens store oplevelse. Ti minutter efter Nordsjællands Mikkel Damsgaard havde reduceret til 2-1, sparkede nordmanden Svendsen bolden i mål for anden gang i kamp. De to mål og den ene assist betød også, han blev kåret til kampens spiller.

- Det føles vældig dejligt. Det er en dejlig 'feeling' at vide, vi har taget de tre point, siger han til TV 2/Fyn

Nordsjællands ti bedste minutter kom i begyndelsen af anden halveg, og den 22-årige nordmand, der kom til OB i sommer, er glad for, han med sit mål kunne stoppe nordsjællændernes momentum.

- De starter godt i anden halveg, og det er dejligt, vi får en scoring, og at vi fortsætter og arbejder hårdt for hinanden. Så tager vi tre point, og det er virkelig dejligt.