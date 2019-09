Far bortførte sine to døtre til Libanon for ni år siden: Nu er han anholdt i lufthavnen

En nu 46-årig mand, der i 2010 bortførte sine to døtre på 9 og 11 år til Libanon, blev søndag aften anholdt i Københavns Lufthavn på vej ind i Danmark med børnene.

Han fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Odense mandag klokken 14. Det oplyser senioranklager Jacob Thaarup fra anklagemyndigheden hos Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Døtrenes mor har i mellemtiden opholdt sig i Odense og har ikke set sine børn siden. Døtrene er i dag blevet 18 og 20 år.

Moren fik forældremyndigheden

Begge forældre har mellemøstlig baggrund, men moren er dansk statsborger. Børnene er også danske statsborgere. Faren, der dengang boede i Odense, er statsløs palæstinenser.

Efter forældrene blev skilt, vandt moren en sag om forældremyndighed, men faren tog i juli 2010 børnene med til Libanon.

- Det havde han ikke lige fortalt moren, siger Jacob Thaarup til TV 2/Fyn.

Moren havde heller ikke givet lov til, at han tog deres børn med til Libanon, så hun meldte ham til politiet. 28. januar 2011 blev han fængslet ved Retten i Odense in absentia. Det vil sige, at han blev dømt for at bortføre børnene, men uden at være til stede i retten.

Han har været internationalt efterlyst siden. De palæstinensiske myndigheder har dog ikke villet udlevere ham. Moren har ikke kunnet gøre noget, forklarer Jacob Thaarup til TV 2/Fyn.

Politiet så hans navn på passagerliste

Det er uvist, hvorfor manden er vendt tilbage til Danmark. Det vil blive klargjort på retsmødet i Retten i Odense mandag eftermiddag.

Han blev søndag aften anholdt uden tumult, da han forsøgte at komme ind i landet i Københavns Lufthavn.

Ifølge Jacob Thaarup har politiet opdaget hans navn på en passagerliste, så der stod betjente og ventede på ham i lufthavnen.

Strafferammen for at bortføre børnene går op til fire års fængsel.