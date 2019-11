Sarahs små fødder tramper rundt over hele huset. Trækker spil ned af hylderne, hiver bøger op af kasserne og rører rundt i gryder med luft i det lille legekøkken. Og så kan man hele tiden høre hende sige:

- Far. Far. Hej, hej. Far.

For det er også udfordringer ved at hjemmepasse. Der er tidspunkter, hvor der kræves opmærksomhed, og Kris kan komme til at tænke: Okay, det kunne være meget rart, at hun blev passet lige nu.

- Man er forpligtet over for sit barn på en helt anden måde. Man er hele tiden nødt til at være opmærksom på at igangsætte barnet og være klar over, at mens man selv er i gang med noget andet, kan barnet falde eller have behov, så man må afbryde det, man er i gang med, forklarer Kris.

00:33 Det kan være svært at fordybe sig, når man går hjemme med et lille barn. Video: Julie Lapp Luk video

Og så er der det med økonomien. Det spørgsmål, som Kris konstant får:

Hvordan får man råd?

Kris trækker lidt på skuldrende.

- Det handler utrolig meget om prioritering. Man er nødt til at kigge på udgifterne og holde det op mod, hvor stor en værdi det har at holde børnene hjemme, siger Kris.

Kris oplever en stigende interesse for hjemmepasning, men for mange oplever han desværre også, at det netop er økonomien, der bliver en hindring.

- Og det kan jeg sagtens forstå, for økonomien skal jo være i orden. Man skal have råd til at betale husleje, råd til at få mad på bordet og råd til at leve, forklarer han.

Dog har han en opfattelse af, at flere ville være i stand til at hjemmepasse, hvis de virkelig vil prioritere det.

- Det handler om, at man skal være villig til at sige, at der er noget økonomi og selvrealisering, der er sat på pause. Det er jo ikke det samme,som at man ikke kan genoptage det igen, når man er færdig med at hjemmepasse sine børn.

I øjeblikket tilbyder 52 kommuner i Danmark tilskud til hjemmepasning, hvoraf ni af dem er fynske kommuner, kun Ærø tilbyder ikke tilskud.

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om kommunen giver tilskud til pasning af egne børn, og så er det op til den enkelte kommune at fastsætte tilskuddets størrelse samt hvilken aldersgruppe, der kan modtage et tilskud.

Den forælder, der ansøger om tilskud, kan ikke modtage tilskud samtidigt med, at denne modtager offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt.

På kortet kan du få et overblik over, hvordan tilskuddet ser ud i de forskellige fynske kommuner.

Lidt til Skat Modsat børne- og ungeydelsen er tilskud til hjemmepasning skattepligtig og indberettes automatisk til Skat. Der trækkes dog ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller feriepenge. Den hjemmegående kan modregne tilskuddet i personfradraget. Det vil sige, at der ikke betales skat af de første 46.200 kr. (2019). Det betyder dog samtidig, at den udearbejdende forælder ikke kan benytte ægtefælles personfradrag. Se mere

I resten af Danmark ser det anderledes ud. I 46 kommuner vil forældre ikke kunne tage det valg, som Kris har taget, i hvert fald ikke med et tilskud.

Kris synes, at det er en skam. Han kan se på sin lille datter, der render rundt og trives med at blive hjemmepasset.

- Der er masser af børn, der har det godt i dagtilbuddene, men jeg synes, at vi som samfund også skal prioritere, at man kan gå hjemme og have et andet familieliv.

Han rejser sig op og går over til Sarah. Hun kigger op på ham med store øjne og et kæmpe smil.