Er det dine ting? Far og søn stjal dyre designmøbler

Stole fra Hans J. Wegner og Arne Jacobsen. Lamper designet af Poul Henningsen og kongeligt porcelæn. Det er blandt de stjålne effekter, som Fyns Politi efterlyser ejerne til.

- Det er nogle effekter, vi har sikret i forbindelse med en anholdelse af to mænd her i Odense. De lå inde med designeffekter i form af møbler og lamper i sådan et omfang, at vi mistænker dem for at stå bag groft hæleri, forklarer politikommissær Finn Wegner fra Fyns Politis indbrudsgruppe.

De stjålne effekter har en samlet værdi på mellem en halv og en hel million kroner, vurderer politiet.

Far og søn stod bag tyverierne

De mange dyre designting er stjålet af en 61-årig mand og hans 30-årige søn, som ifølge Finn Wegner ikke er “særlig kendt” af politiet i forvejen. Det har gjort det svært for politiet at finde frem til, hvor tyvekosterne er blevet afsat.

Finn Wegner forklarer, at det ofte er svært for politiet at finde frem til ejerne, når de finder stjålne designmøbler.

- Vi har fundet frem til nogle af gerningsstederne, men vi håber at finde frem til nogle flere. Med de her designmøbler har vi tit det problem, at de er i fuldstændig perfekt stand, og så er de sværere at stedfæste præcist, siger han.

Billeder skal finde frem til ejerne

Derfor har politiet lagt billeder op af de tæpper og dynebetræk, som tyvekosterne er blevet fragtet i, i håb om at nogen kan genkende dem og derved få deres stjålne ting retur.

- Man har skulle fragte det her væk i forbindelse med indbruddet, og derfor har man formentlig stjålet de her tæpper, sengetøj, håndklæder og andre effekter. Det er vores håb, at personer, der haft indbrud, vil gå ind og se billederne på vores hjemmeside, om man måske kan genkende sine ting, forklarer Finn Wegner.

Er du ejer eller kender du tingene, beder Fyns Politi om, at man henvender sig til Indbrudsgruppen ved Fyns politi på 114 på hverdage mellem klokken 09.00 og 15.00. Foto: Fyns Politi

