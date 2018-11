Far til kræftsyge Laura: - Desværre er der dårligt nyt

Laura bliver ikke fire år i juli næste år Lasse Piester-Stolpe

Treårige Laura Piester-Stolpe og hendes forældre modtog i september penge til en forsøgsbehandling mod hendes tumor. Nu står hendes far og mor frem med en trist besked.

- Desværre er der dårligt nyt, skriver forældrene på Facebook.

Ifølge parret Lasse og Maiken Piester-Stolpe virker den eksperimentielle behandling ikke efter hensigten. I stedet for at slå tumoren ihjel vokser den.

- Maiken og jeg blev sidste tirsdag kaldt til Rigshospitalet, hvor vores læge fortalte os, at tumoren vokser igen, at medicinen således ikke virker, og, at vi derfor er taget ud af forsøget, skriver parret.

Bliver ikke fire år

Fordi lægerne har stoppet behandlingen frygter Laura Piester-Stolpes forældre, at de har fejret hendes sidste fødselsdag.

- Vi forventer ikke, det kun er uger, vi har tilbage med Laura, men Laura bliver ikke fire år i juli næste år, skriver parret.

For at hjælpe Laura Piester-Stolpe er der blevet lagt dræn til hendes hovede. Derudover skal hun efter planen gennemgå en ny gang stråling, der kan forbedre hendes tilstand.

- Maiken og jeg gik begge igen sidste tirsdag på orlov øjeblikkeligt, og vi bruger de næste uger på at få så meget praktisk på plads, som vi nu kan og så er der vist ikke så meget andet at gøre end at være der for Laura og sammen med nogle “smerte”-læger sørge for, at hun får så god en tid som mulig, skriver parret afslutningsvist.

