Farlig patient flygtet fra Middelfarts retspsykiatriske afdeling

I går aftes er der anmeldt endnu en flugt fra retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Det er endnu en flugt fra afdelingen, som særligt i 2017 har været præget af flere flugter.

Manden betegnes som farlig, men vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen siger, at borgerne i området ikke skal være bekymrede.

- Man skal ikke være bekymret. Der er ikke nogen konkrete meldinger om, at han har sagt, at han vil gøre noget, siger vagtchef Milan Holck Nielsen.

Læs også Utrygge borgere efter patienter stak af: Nu udvider retspsykiatrien

Holder øje med broen

Manden, der er flygtet, er under stærk medicinering. Han har en sort hættetrøje på, som han altid har oppe over hovedet, han er karseklippet, er iført mørkeblå cowboybukser og har sorte sko med hvid hæl. Manden er 29 år gammel.

Nærmeste politikreds, Sydøstjyllands Politi, er også underrettet, da Fyns Politi kan have mistanke om, at han kunne finde på at tage over broen, hvorfor Fyns Politi også holdt øje med broen. Biler blev kontrolleret på Lillebæltsbroen i går aftes.

Manden er flygtet ved at forcere hegnet. Eftersøgningen er stadig i gang.

Hvis folk støder på ham, skal de kontakte politiet hurtigst muligt, og ikke tage kontakt til ham.

Sikkerheden bliver opgraderet

I løbet af 2016 og 2017 har afdelingen i Middelfart haft flere end fem vellykkede fangeflugter. Det har gjort borgere utrygge i området. Så sent som i sommers indkaldte den retspsykiatriske afdeling til et møde for flere utrygge borgere i Middelfart.

Læs også Efter flere vellykkede flugtforsøg: Sikkerhed opgraderes for millioner

Derfor er der nu også 10,4 millioner kroner på vej til at opgradere sikkerheden hos afdelingen. Det seneste flugtforsøg understreger, at der er behov for opgraderingen.