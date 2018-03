Farlige fanger flygtet: Politiet efterlyser fortsat Anthony Knud Kold

Tirsdag aften stak tre fanger af fra Retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. En meldte sig selv onsdag morgen, men to er stadig på fri fod. Den ene betegnes af politiet som farlig.

Tre fanger på Retspsykiatrisk afdeling i Middelfart flygtede fra personalet under en gårdtur tirsdag aften.

Ingen personer kom til skade, da fangerne flygtede.

Efter nogle timer på fri fod meldte en af fangerne sig selv til politiet klokken syv onsdag morgen. Han er tilbage på Retpsykiatrisk i Middelfart.

Politiet betegner én af fangerne, der stadig er på fri fod, som farlig.

Undgå kontakt

Politiet modtog anmeldelsen tirsdag aften klokken 19.07 og efterlyser fortsat de to øvrige fanger. Det skønnes, at den ene fange er så farlig, at politiet vælger at efterlyse ham offentligt.

Fangen hedder Anthony Knud Kold, og det er flere gange lykkedes ham at stikke af fra afdelingen i Middelfart. Han er 31 år gammel, 182 centimeter høj, kraftig af bygning, har lyst hår og blå/grønne øjne. Han var under flugten iført hvide tennissko, mørke bukser, sort hættetrøje, sort, halvlang jakke og hvide handsker.

Fyns Politi har ingen konkret mistanke om, hvor han kan opholde sig. Fangen er kendt for personfarlig kriminalitet, og politiet fraråder, at man selv tager kontakt til manden. Har man oplysninger eller kendskab til, hvor Anthony Knud Kold kan opholde sig, beder politiet om, at man straks ringer 1-1-4.

