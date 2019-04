Hus torpederet flere gange: Farligt kryds får lysregulering

Det er et halvt år siden, der senest kørte en bil igennem muren på Karin Hansens hus. Og det bliver forhåbentlig det sidste. I hvert fald har Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune besluttet, at der nu skal laves et lyskryds i det såkaldte "banankryds".

- Ah, men det er jo så fint, siger Karin Hansen.

Krydset ligger, hvor Assensvej, Kirkegyden og Østerbyvej mødes i Millinge. Tidligere har beboere i Millinge opfordret til, at man erstattede krydset med en rundkørsel. Det blev dog afvist med den begrundelse, at kommunen ikke havde penge til det.

- En rundkørsel kan måske være en mulighed. Det er ikke der, vi er nu. Vi har ikke penge til at lave en rundkørsel, sagde Søren Kristensen (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn i november 2018 til TV 2/Fyn.

To gange gennem muren

Karin Hansen, der bor i huset med sin mand Knud, opfordrede sidste år til, at der blev gjort noget ved krydset, og hun er tilfreds med, at der nu er kommet en løsning.

- Det er så fint. De har ikke råd til en rundkørsel, og så er en lysregulering det næstbedste, siger hun.

Lysreguleringen og den ombygningen af krydset, der følger med, kommer i alt til at koste 1.510.000 kroner ifølge referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde 28. marts.

