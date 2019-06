Fynsk kandidat: Farvel til regioner giver bedre kontrol med jordforurening

Hvem skal rydde op efter farverier, kemikaliedeponier og gamle lossepladser?

Hvis man spørger Venstres folketingskandidat Erling Bonnesen, skal ansvaret placeres hos staten.

Aftale om jordforurening Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er enige om, at opgaven med at forebygge og forhindre skadelige virkninger fra jordforurening skal styrkes. Derfor overtager staten regionernes nuværende opgaver på jordforureningsområdet. Med ændringen øges indsatsen mod de allerstørste og mest komplekse jordforureninger. Aftaleparterne forventer, at det samtidigt giver effektiviseringer. Kilde: Delaftale vedrørende miljø

- Det er meget praktisk at samle det hele ved staten, siger venstremanden.

Siden 2007 har opgaven med forureninger været delt mellem regioner og staten, fortæller han. Regionerne har blandt andet ansvaret for at registrere forureninger. Men med sundhedsreformen vil regeringen og Dansk Folkeparti nedlægge regionerne og placere ansvaret for registrering ved staten.

Hvorfor bliver det billigere, når opgaven bliver lagt over i staten?

- Regionerne har gjort et udmærket stykke arbejde med at registere, men det skal ikke gøres to gange, siger Erling Bonnesen.

Regionerne har allerede registreret jordforureninger én gang. Opgaven bliver vel ikke billigere af, at det overgår til staten?

- Det bliver bedre på den måde, at opgaverne ikke skal løses to gange, siger han og tilføjer:

- Vi samler det nu, fordi regionerne glider ud, da det gør mere for sundhedsområdet.

Ifølge regeringen og Dansk Folkeparti vil det betyde besparelser på 500 millioner kroner, når staten får ansvar for jordforureninger.

Hvad er det, staten kan gøre billigere?

- Jeg svarer for syvende gang. De opgaver, som hidtil har været ved regionerne med at sørge for registreringer, de skal ikke løses igen. Der vil det i praksis være, at de ender ved staten. Hvis regionerne bestod, ville de heller ikke skulle løse dem igen, understreger Erling Bonnesen.

- Det her er ikke for at skælde regionerne ud. Det handler om at få mest for pengene, mener Erling Bonnesen.

I serien En til En vil TV 2/Fyn lave et interview med en repræsentant fra alle opstillingsberettigede partier. Martin Christensen, der er fynske folketingskandidat for partiet Stram Kurs, har også fået tilbuddet om at medvirke i En til En på TV 2/Fyn.

Martin Christensen har takket nej til at medvirke, da han kun ville medvirke, hvis emnet var udlændingepolitik. Det er TV 2/Fyn, der sætter emnerne for interviewet, og i interviewet med Stram Kurs skulle Martin Christensen har svaret på, hvad hans parti mener om velfærd, infrastruktur og tilbagetrækning.