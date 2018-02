Fastelavn: Slog katten af tønden til søs

Dykkerklubben Dråben fra Svendborg holdt lørdag fastelavn i den lokale lystbådehavn.

Medlemmer af dykkerklubben Dråben i Svendborg fejrede fastelavn allerede lørdag, og de gjorde ved at slå katten af tønden på en noget anderledes måde.

Efter fællesfoto hoppede de udklædte dykkere i vandet i den lokale marina og slog katten af tønden.

Dykkerklubben Dråben fejrede fastelavn til søs

Da dagens kattekonge havde slået hul på tønden, nød dykkerne de kolde øl og vand som tønden indeholdt.

Vandets temperatur var beskedne 3 grader.

Det var sandsynligvis årsagen til, at kun to af deltagerne efterfølgende valgte at tage en dukkert uden den isolerende våddragt.

