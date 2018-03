Fede mænd og stressede kvinder - sundheden halter på Fyn

70 procent af mændene over 45 år i Region Syddanmark er overvægtige, og yngre kvinder slås med deres selvværd og er stressede. Det viser en stor undersøgelse.

Langt de fleste fynboer er tilfredse med deres daglige livskvalitet, men der er alligevel store udfordringer med sundheden blandt fynboerne.

Det viser de netop offentliggjorte sundhedsprofiler fra Region Syddanmark.

Mens 80 procent af borgerne i Odense og Svendborg er tilfredse med deres livskvalitet, er det godt 76 procent på Langeland og 77 procent i Assens, der udgør den fynske bund.

Men under den tilfredse oveerflade er der mere alvorlige sundhedsproblemer, der trænger sig på. For aldrig tidligere har der været så mange overvægtige i regionen.

For tykke på Nordfyn

70 procent af mændene i regionen mellem 45 og 74 år må nu betegnes som overvægtige - de har et bodymass-index på over 25.

I hele regionen er det knap 55 procent, der er overvægtige - 62 procent er mænd, 48 procent er kvinder.

Nordfyns Kommune skiller sig i særlig grad ud. Over 62 procent af indbyggerne - mænd og kvinder - har et problem med moderat til svær overvægt, hvilket er rekord i Region Syddanmark.

Svær overvægt øger risikoen for at udvikle følgesygdomme som eksempelvis type 2-diabetes, hjertekar-sygdomme, forhøjet blodtryk og belastningsskader.

BMI og overvægt BMI - Body Mass Index - siger noget om fordelingen mellem højde og vægt. Selv om man har et BMI over 25 behøver man ikke nødvendigvis være overvægtig. Muskelmasse og kropsbygning kan trække tallet op.



>18,5 - Undervægtig

18,5-25 - Normalvægt

25-30 - Overvægtig

30-40 - Fedme

>40 - Svær fedme

Mens overvægt især tynger ældre mænd, er yngre kvinder presset af lavt selvværd, dårlig psyke og stress, og der er ifølge undersøgelsen også flere, der ryger.

Sociale medier og lavt selvværd

Og tilsyneladende har det en uheldig påvirkning, at de unge kvinder er meget på de sociale medier:

Sundhedsprofilerne viser, at blandt de unge kvinder, der bruger to eller flere timer dagligt på sociale medier, har knap hver tredje lavt selvværd, mens det kun er tilfældet for mindre end hver femte af de kvinder, som hver dag bruger sociale medier, men i mindre end to timer.

Knap halvdelen af de unge kvinder, der benytter sociale medier, og godt en fjerdedel af de unge mænd, føler ofte eller meget ofte, at vennerne har det bedre end dem, når de ser vennernes opdateringer.

Mentalt skrøbelige unge

Der er sket en stigning i antallet af syddanskere, der har det mentalt skidt - især blandt de yngre kvinder (16-24 år). I denne gruppe oplever næsten hver fjerde, at de har et dårligt mentalt helbred.

I en længere periode er antallet af syddanske rygere faldet, men nu er tallet stagneret. Der er endda en svag stigning i antallet af unge kvinder (16-24 år), der ryger.

Sundhedsprofilen viser, at antallet af syddanskere, som drikker mere end anbefalet, er faldet fra 2010 til 2017. Særligt unge mænd i alderen 16-24 år oplyser, at de drikker markant mindre, end de gjorde i 2010.

Det er dog stadig mændene, der drikker mest.