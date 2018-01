Fejl betyder færre tog på Svendborgbanen

Indtil klokken 20 onsdag kører der kun et tog i timen på Svendborgbanen. Årsagen er en såkaldt blokfejl.

Rejsende på Svendborgbanen må væbne sig med tålmodighed resten af eftermiddagen onsdag.

En blokfejl gør, at Banedanmark har valgt kun at køre med ét tog i timen på ruten mellem Svendborg og Odense.

Fejlen er sket lidt efter klokken 11, hvor Banedanmark måtte vende togene i Ringe og Stenstrup.

Men i stedet for at vende der og sætte passagererne over i busser, når myldretiden kommer, har Banedanmark i stedet besluttet at køre med timedrift frem til klokken 20.

Tog kører fra Odense på minuttal 59 og fra Svendborg på minuttal 02.

Læs også DSB dropper Svendborgbanen

Hvad er en blokfejl?

En togstrækning består af flere blokafsnit, der hver især registrerer, om et tog er ude eller inde i afsnittet. Dermed kan Banedanmark se, om det er sikkert at køre et tog derind. Er der optaget, kan man ikke køre ind.

Omkring klokken 11 onsdag opdagede Banedanmark en fejl mellem Odense og Fruens Bøge. Blokafsnittet viser optaget, og Banedanmark arbejder onsdag eftermiddag på at finde ud af, hvad fejlen skyldes.

Men det er altså ikke et tog, der står i vejen.

Banedanmark oplyste tidligere til TV 2/Fyn, at de regnede med at være tilbage på den normale køreplan efter klokken 18, men har siden på Twitter meddelt, at timedriften først ophører klokken 20 og opfordrer samtidig rejsende til at følge med på rejseplanen.

Læs også Pendlertalsmand: - Vi har ikke tillid til Svendborgbanen