Forkerte afgørelser: Fejl i hver anden sag med handicappede børn

Halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet bliver omgjort på landsplan, og på Fyn skiller flere kommuner sig negativt ud i statistikken. I Langeland Kommune bliver 67 procent af kommunens sager omgjort af Ankestyrelsen, mens tallet er 63 procent i Middelfart og 58 procent i Nyborg.

For børnehandicapområdet er tallet på landsplan nu 47 procent mod 52 procent i 2017. Det viser tal udarbejdet af Ankestyrelsen.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) mener, at det er positivt, at tallene er faldet, omend sagsbehandlingen skal blive bedre, end den er i dag.

- Der er stadigvæk for mange fejl, og hverken borgere eller samfundet kan være tjent med, at sagsbehandlingen er så fejlbehæftet, siger Mai Mercado.

Omgørelsesprocenter på Fyn Langeland 67 procent

Middelfart 63 procent

Nyborg 58 procent

Faaborg-Midtfyn 52 procent

Svendborg 50 procent

Nordfyn 42 procent

Odense 39 procent

Assens 24 procent

Kerteminde 0 procent

ingen afgørelser på Ærø

På socialområdet generelt er omgørelsesprocenten faldet minimalt fra 38 procent i 2017 til 37 procent i 2018.

På Fyn har Middelfart rekord, hvor Ankestyrelsen omgør 67 procent af sagerne på socialområdet.

En af årsagerne til, at der skal laves om i afgørelsen, kan skyldes, at den har været i strid med lovgivningen. Det kalder ministeren for "meget alvorligt".

En anden årsag kan være, at der ikke har været oplysninger nok i sagen.

- Borgerne risikerer at skulle vente på afgørelsen i uger eller måneder. Det har store konsekvenser for familier, der har et barn med handicap, siger Mai Mercado.

Ifølge formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, kan sagerne på børneområdet for eksempel være ansøgninger om praktiske hjælpemidler eller økonomisk støtte til feriekolonier eller for tabt arbejdsfortjeneste.

- Det er langt fra tilfredsstillende, at omgørelsesprocenten fortsat er så høj. Det kan have store konsekvenser for familierne, hvis sagerne trækker ud, siger han.

- Vi ser familier, der må kæmpe så meget for et barn med handicap, at familieforholdet går i stykker og ender med skilsmisse. Eller familier, hvor barnets søskende bliver nedprioriteret, siger han.

Det svinger fra kommune til kommune, hvor høj omgørelsesprocenten er.

Mai Mercado har allerede sat ind ved de enkelte kommuner. For eksempel gjorde ministeren det sidste år obligatorisk, at kommunerne skal drøfte omgørelsesprocenten i kommunalbestyrelser hvert år. Målet er dermed at sætte fokus på forbedring.

- Vi har også sat en række initiativer i gang, der skal styrke sagsbehandlingen i kommuner, så man ikke skal behøve at klage og ankestyrelsen skal behandle, siger Mai Mercado.

Som noget nyt kom voksenhandicapområdet sidste år også med i omgørelsesprocenterne. Her er omgørelsesprocenten steget fra 21 procent i 2017 til 32 procent i 2018.

