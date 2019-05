Hård kritik af patientsikkerhed: - Fejl kan betyde døden

Ældreplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune halter.

Læs også Mulig ankeinstans skal styrke lægers retssikkerhed

Sådan lyder det i en rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen har i rapporten konkluderet, at det hovedsageligt er sygeplejen i Ringe og nattevagten i hele Faaborg-Midtfyn Kommune, der er problemer med.

Eksempler fra rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed: En lettere konfus patient var selv blevet bedt om at fjerne tabletter fra sine doseringsæsker.

Der var flere eksempler på manglende opfølgning og evaluering på patientens tilstande eller lægens ordinationer.

Medicinhåndteringsfejlene rummer en alvorlig risiko patientsikkerheden.

Konklusionerne i rapporten bekymrer lederen for den kommunale sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune, Bettina Bendix.

- Man bliver da ked af det, og så føler man sig magtesløs, fortæller hun til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Man bliver udstillet som om, man ikke har sin faglige stolthed.

Tilsynet har ret i, at når man i en periode ikke er understøttet det, man plejer at være, så er der en større risiko. Og det kan man ikke leve med i ret lang tid. Siggi Kristoffersen, koncerndirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune

Fejl kan slå ihjel

Fejlene og problemerne, som der ifølge rapporten begås af hjemmesygeplejen i den fynske kommune, kan være meget alvorlige for borgerne.

- Det afhænger af, hvilken medicin det handler om. Hvis man får for meget gigtmedicin, kan det betyde døden, og hvis det er en anden type medicin, betyder det måske knap så meget. Men i alle tilfælde er det alvorligt, hvis der ikke er overensstemmelse mellem det, der står på medicinæsken, og det der er i æsken, fortæller Charlotte Hjort, der er embedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Og kommunen tager da også sagen alvorligt:

- Det er altid vigtigt og alvorligt, når et tilsyn går ind, uanset hvilket tilsyn det er, og siger, at der er en alvorlig risiko eller skærpet tilsyn, slår koncerndirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune Siggi Kristoffersen fast.

00:09 Kommune tager tilsyn om patientsikkerhed alvorligt Video: Rasmus Rask Luk video

To grunde til problemerne

Ifølge lederen for den kommunale sygepleje i Faaborg-Midtfyn, Bettina Bendix, er der tale om to årsager til problemerne med patientsikkerheden - en ny metode at skulle dokumentere efter og et nyt it-system.

Sygeplejerskerne i kommunen har over en periode været nødsaget til at overlevere informationer mund til mund på grund af de nye metoder, og så stiger risikoen for fejl.

- Tilsynet har ret i, at når man i en periode ikke er understøttet i det, man plejer at være, så er der en større risiko. Og det kan man ikke leve med i ret lang tid, siger Siggi Kristoffersen.

Ikke godt nok

Siden tilsynet, som blev udført i januar, har kommunen nedbragt risikoen for patientsikkerheden. Men ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er der stadig lang vej igen for den fynske kommune.

- Tilsynet har givet en række anbefalinger, som vi har arbejdet med, fortæller koncerndirektøren i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Styrelsen vil fortsat holde godt øje med kommunen.

Se hele indslaget her: