Fejl på skinne: Togbusser mellem Odense og Fredericia

Hvis du skal rejse hjem til Fyn i løbet af søndagen eller mod Jylland, så bliver rejsen noget mere besværlig end normalt. En fejl på en skinne ved Nørre Åby gør nemlig, at der indsættes togbusser mellem Fredericia og Odense.

Det oplyste DSB klokken 7.13.

Søndag tidlig morgen var togbusserne endnu ikke kommet frem, og togbusserne fremgår endnu ikke af Rejseplanen.

Fejlen berører kun regionaltogene, så hvis du rejser med lyntog eller intercitytog, skulle der ikke være nogen problemer.

Søndag formiddag oplyser DSB at Banedanmark er igang med at rette fejlen. De forventer, at der igen kan køre tog på strækningen efter klokken 12.

