Fejlen er rettet: Togene kører igen mellem Odense og Fredericia

Sporfejlen er blevet rettet, og Banedanmark oplyser, at der igen kører regionaltog mellem Odense og Fredericia.

Regionaltogene mellem Odense og Fredericia kører igen. Det oplyser DSB.

Torsdag eftermiddag og resten af dagen blev togene på strækningen erstattet af togbusser. Aflysningerne af tog og forsinkelserne skyldtes en sporfejl ved Middelfart Station.

- Fejlen er rettet, og vi forventer derfor, at køre normalt resten af natten og fra fredag morgen, oplyser Banedanmark.

Fejl rettet inden fredag

Der blev arbejdet indtil midnat på at få sporfejlen rettet op, så den ikke ville komme til at få betydning for fredags- og weekendtrafikken.

Flere arbejdshold var samlet, og klokken kvart over tolv kunne Banedanmark da også melde ud, at nu var fejlen rettet, og der atter ville køre regionaltoge mellem Odense og Fredericia.

Udover at regionaltogene blev erstattet af togbusser, så var Intercity- og lyntogene forsinkede torsdag eftermiddag på op mod 30 minutter i begge retninger over Vestfyn.