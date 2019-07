Naturkanon: Fejrer bakker og bjerge i Svanninge

Juryens begrundelse for at vælge Svanninge Bakker og Bjerge:



"På toppen af Lerbjerg (126m) i den sydlige del af Svanninge Bjerge er der udsigt til store dele af det Sydfynske Øhav. Det er nord for Faaborg, man finder det, fynboerne kalder for De Fynske

Alper, som Svanninge Bakker og Bjerge udgør en del af. Her er det kuperede, sydfynske landskab blotlagt til skue for den besøgende, flottere end noget andet sted på Fyn. Får, geder og kreaturer

holder de solsvedne bakker lysåbne og sikrer udsigten, så langt øjet rækker.

Det bakkede randmorænelandskab er opstået under presset fra en gletsjer fra nordøst i slutningen af den sidste istid. Sammen med vindforholdene giver det helt særlige betingelser for floraen og

faunaen i området, hvilket kommer til udtryk i et rigt og varieret dyre- og planteliv.

Om sommeren kan børnene tumle sig i græslandet med gyvel og lyng, som det så ud for 200 år siden, og her har vi Fyns bedste kælkebakker om vinteren. Hver eneste bakketop i det kuperede

landskab afslører en ny og endnu mere bjergtagende udsigt end den foregående. Fyn er Danmarks have, men lige her får haven lov at være lidt vildere."