Fem års festplaner spist af flammer

Den brand, der lørdag morgen åd Bowlingcenter Otterup, ramte ikke kun bowlingcenteret og restauranten, men også festplaner fem-seks år frem i tiden.

Alle reservationer til blandet andet konfirmationer var nedfældet på papir og forsvandt i branden, skriver Fyens Stiftstidende.

Også julefrokost-arrangementer er i fare, men man er i gang med at danne sig et overblik over situationen.

- Desværre kan der være data, der er gået tabt. Hvis du ikke hører fra os inden for 14 dage - eller hvis du bare vil være sikker på, at vi har din bestilling registreret - hører vi meget gerne fra dig, lyder meldingen ifølge Fyens Stiftstidende.

På bowlingscentrets hjemmeside kan man læse følgende: "Vi har været ramt af en voldsom brand i nat (natten til lørdag, red.). Det betyder naturligvis, at bowlingcentret og vores ene restaurant er lukket indtil videre".

Her står der også, at centret har to køkkener, og det andet køkken er ved at blive gjort klar. Således vil en planlagt vinsmagning på onsdag blive afholdt som planlagt.

Indehaver af Otterup Hallernes bowlingcenter og restaurant, Ulrik Bielers, fortæller til TV 2/Fyn, at de allerede er blevet kontaktet af flere af de personer, der har booket arrangementer.

- Vi kan godt hjælpe med spisning i andre lokaler, men hvornår en ny bowlinghal står færdig, ved vi ikke. Og mange har netop booket et arrangement med bowling og spisning.

Det Ulrik Bieler frygter mest, er de mange bookninger omkring konfirmationstiden til foråret. Her kan der blive problemer med at finde lokaler nok.

Centeret opfordrer folk, som har et arrangement i kalenderen, til at kontakte dem på mail - ulrik@otterupbowlingcenter.dk eller gitte@otterupbowlingcenter.dk -, "så kommer vi tilbage til dig med et alternativ, som sikrer, at du får et arrangement, der er fuldt på højde med den fine service og gode mad, du kender os for".

Læs også Voldsom brand i Otterup: Bowlinghal står ikke til at redde

Branden aflyser desuden samtlige af Otterup Håndboldklubs hjemmekampe søndag:

"Vores klublokaler og nogle omklædningsrum har fået vand og røg skader. De nye faciliteter skulle ikke være beskadigt og hallerne skulle efter nuværende information også være i fin stand trods røg og vand. Derfor er ALLE hjemmekampe i hallen i morgen (søndag, red.) desværre AFLYST", skriver klubben på Facebook.