Fyns Politi i stor våben- og narkorazzia: Fem personer anholdt

Fem personer i Svendborg og på det sydlige Langeland er blevet anholdt efter omfattende narko-razziaer.

I alt er 17 personer - herunder 13 mænd og 4 kvinder - blevet sigtet for at være i besiddelse af stoffer og våben.

- Vi er rigtig godt tilfredse med, at aktionen førte til både omfattende sigtelser og beslaglæggelser, som vi nu kan arbejde videre med, siger vicepolitiinspektør fra Fyns Politi Jørgen Andersen i en pressemeddelelse.

Læs også To mænd fængslet efter fund af sprængstof

Under ransagningerne beslaglagde politiet både hash, kokain, MDMA- og ecstasypiller, psilocybinsvampe, peberspay, knojern og flere geværer og pistoler med ammunition samt indholdet af et mindre skunkhus.

Alle løsladt

Det var tip fra borgere, der førte til razziaen. Razziaen fandt sted onsdag. Politiet selv kalder det for omfattende ransagninger.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at det faktisk var en række rigtig gode tip fra borgere, der hjalp os på vej i efterforskningen. Det er helt uvurderligt, når vi kan bruge borgernes øjne og ører i vores arbejde, så det vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for, siger vicepolitiinspektøren.

Den fem anholdte blev alle løsladt efter afhøring.

Til gengæld understreger Jørgen Andersen, at politiet fortsat vil ånde de løsladte og resten af det kriminelle miljø "tungt og vedvarende i nakken".

Læs også Kritik af ny lov: - Peberspray kan bruges som våben