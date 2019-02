Grupper i opgør Assens: Fem er anholdt i sagen - en kørt på OUH

Opdateret Politiet fjernede ved 22-tiden en bil fra Torvet. Bilen skulle angiveligt være den som bragte våben til opgøret. Det var formentlig køller og skruetrækkere, som blev anvendt i slagsmålet.

Fem personer er anholdt og en person er kørt til OUH efter der tirsdag sidst på eftermiddagen opstod tumult og formentlig knivstikkeri på Torvet i Assens.

Foran Café Banken gik to grupper løs på hinanden.

Ifølge et vidne ankom en eller to biler til torvet, og fra den ene bil tog nogle af de involverede køller eller andre slagvåben og begyndte at slå løs.

Da størstedelen af de involverede kort efter forsvandt, lå der en mand tilbage på torvet.

Siden episoden, som blev anmeldt til Fyns Politi klokken 16.39, er fem personer anholdt, mens der intet forlyder om i hvilken tilstand den sårede mand er, men manden er enten blevet opereret eller også ligger han på operationsbordet.

Politiet har siden haft Torvet afspærret foran Café Banken og var først på aftenen ifølge vagtchef Anders Furbo Therkelsen, Fyns Politi, "tilstede flere steder i byen".

Politiet er meget sparsomme med oplysninger om, hvad man ved om slagsmålet, men TV 2/Fyns udsendte kunne ved 20.30-tiden fortæller at Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) er tilstede i Assens.

Folkene fra NKC er specialister i at sikre beviser, og yder efter anmodning kriminalteknisk bistand til landets politikredse.

Indsatsleder Christian Billesø har tidligere bekræftet overfor TV 2/Fyn, at der var tale om et sammenstød mellem to grupper.

Overfor Ritzau ønsker vagtchef Anders Furbo Therkelsen ikke at oplyse, hvad de fem anholdte er sigtet for. Han bekræfter, at politiet har fundet "effekter, der kan relateres til episoden", men vil ikke komme ind på, hvilke effekter der er tale om.

