Fem fynboer får pris for at træne gymnaster

Danmarks bedste trænerteam kommer fra Fyn. Lørdag modtog Trænerne fra juniormixholdet i Ringe Gymnastikforening prisen som årets trænerteam ved DGI's årsmøde.

Det oplyser DGI en i en pressmeddelse.

- For os er gymnastikken noget, vi i mange år har synes var sjovt, og det vil vi gerne give videre. Det er en fællesskabsfølelse, lød det fra Jonas Westermann i sin takketale på vegne af det fynske trænerteam.

Trænerteamet fra Ringe består af Josefine Ejlskov, Jonas Olsen, Rasmus Linneberg og brødrene Simon og Jonas Westermann.

Fynboerne konkurrerede om titlen som årets trænerteam mod 230 andre indstillinger. Foruden titlen modtager trænerteamet 50.000.

Belønnet for at skaffe gymnaster

De fem fynboer har vundet, fordi de har været med til at lokke unge gymnaster til foreningen i Ringe.

Ifølge DGI har trænerteamet øget foreningens medlemmer fra 35 til 106 medlemmer.

- Vi ved i DGI, at jo ældre børn bliver, des flere stopper til idræt. Men her har vi et trænerteam, der har vendt skuden, og formår at holde alle deres børn og unge om bord på skibet og få flere med, sagde Hanne Lene Haugaard, der er hovedbestyrelsesmedlem i DGI og har været med til at vælge teamet fra Ringe.

I videoen nedenfor kan du se, hvordan det forløb, da teamet fik overrakt prisen.

Kan du ikke se videoen, så klik her.