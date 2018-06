Fem fynske kommuner får penge til at få flere flygtninge i job

36 kommuner, heriblandt fem fynske, får støtte til at ansætte integrationsambassadører, der skal få flere flygtninge i job.

Kommunerne skal være bedre til snakke med og hive fat i virksomheder, så endnu flere flygtninge bliver hjulpet i ordinære job.

Det er udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) håb. Det følger op på regeringens ambition om, at hver anden flygtning skal være i arbejde efter tre år i Danmark.

Derfor får 36 kommuner nu tilskud til at ansætte integrations- og beskæftigelsesambassadører.

- Når man kommer til Danmark, skal man arbejde og bidrage aktivt til samfundet. Det gælder både mænd, kvinder og unge i en arbejdsdygtig alder, siger Inger Støjberg i en pressemeddelelse.

Ambassadørerne skal sikre sammenhæng i samarbejdet mellem virksomheder, jobcentre og den enkelte kommune om at integrere flygtninge gennem beskæftigelse.

Der er flere problemer at tage fat på for ambassadørerne. Eksempelvis er der få flygtningekvinder i job i dag.

- Derfor sætter vi nu ekstra ind ved at give kommunerne støtte til at ansætte integrationsambassadører, der netop skal skubbe på for, at især kvinderne kommer i arbejde, så de på lige fod med alle andre kan bidrage til samfundet og blive selvforsørgende, siger ministeren.

Støtten er en del af satspuljeaftalen for i år. Med den kan de 36 kommuner ansætte ambassadøren i en 3,5-årig periode.

Følgende fynske kommuner har fået støtte: Langeland, Nyborg, Odense, Svendborg og Middelfart.

Desuden har Allerød, Bornholm, Esbjerg, Faxe, Frederiksberg, Frederikshavn, Guldborgsund, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Helsingør, Ikast-Brande, Jammerbugt, Kalundborg, København, Køge, Lemvig, Rebild, Roskilde, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Slagelse, Sønderborg, Thisted, Tårnby, Vejen, Vejle, Viborg, Aabenraa og Aalborg også fået støtte.