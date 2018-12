Kommunen ændrede mening: Fem fynske kovendinger fra 2018

Det er sket mindst fem gange i år alene på Fyn, at mediebevågenhed på et emne har fået kommunen til at skifte mening.

Ifølge institutleder for statskundskab på SDU Christian Elmelund-Præstekær er det heller ikke helt atypisk, især ikke når det alene i TV 2/Fyn-regi er sket så mange gange.

Forklaringen er ikke nødvendigvis helt lige til.

- Et er jo, at der kommer lys på sagerne (i medierne, red.) Det kan godt betyde noget i sig selv, men det kan også betyde noget, at man får det fremlagt på en ny måde, siger Christian Elmelund-Præstekær.

Han pointerer, at både private og offentlige virksomheder tager hundredevis af beslutninger hver dag, og derfor er der en sandsynlighed for, at nogle af dem er forkerte.

- Når medier går ind i sager, bliver de jo gennemtykket meget mere, end de måske var i forvejen. Dels bliver sagerne belyst, men de bliver også oplyst på en anden måde af medierne, end man måske selv kunne, da de er mere vant til at håndtere sådan nogle sager, siger Christian Elmelund-Præstekær.

Han påpeger, at når det er politikere, det handler om, så er der et hensyn til vælgerne, som de skal overveje.

- Så min pointe er, at det kunne godt se ud som om, at det er ren populisme, at lige så snart medierne siger et eller andet, så vender politikerne rundt på hælene. Det er én del af det, men der er flere ting i det, siger Christian Elmelund-Præstekær.

I 16 dage var svaret nej - så fik Roxana og familien hjælp

Roxanas 12-årige dreng vidnede til politiet efter en skudepisode i Vollsmose i oktober. Efterfølgende havde drengen det svært, og familien modtog trusler. Derfor ville de ud af Vollsmose og forsøgte at få kommunens hjælp til at finde en ny bolig.

I 16 dage var svaret nej. Men efter Roxana stod frem og fortalte om familiens situation, skiftede svaret til ja. Efter et døgns tid kunne rådmand Brian Dybro (SF) i samarbejde med boligforeningerne alligevel finde en bolig til familien.

Jeg lægger mig fladt ned og siger, at det her forløb, det burde og kunnet have været anderledes og bedre. Brian Dybro, Rådmand, SF

Roxana fortæller, at hele forløbet har været hårdt for familien, der af frygt for sønnens sikkerhed selv har arrangeret, at han kunne komme til at bo udenfor Fyn.

Efter hun fortalte sin historie offentligt, fik sønnen psykologhjælp, kommunen hjalp med at finde en bolig og politiet udstyrede sønnen og Roxana med en overfaldsalarm.

05:11 Her får Roxanna at vide, at Odense Kommune alligevel gerne ville hjælpe hende og familien med at finde et nyt sted at bo. Det havde de ellers først afvist, efter familien havde følt sig truet.





Alvorligt syge Anja fik alligevel lov at beholde plejeseng

I september fortalte TV 2/Fyn om den sygdomsramte førtidspensionist Anja Sørensen, der ikke måtte beholde den plejeseng, som Odense Kommune havde stillet til rådighed.

Begrundelsen var ifølge Odense Kommune, at en plejeseng er til for de kommunale plejemedarbejderes skyld. Men de kommunale plejere havde Anja Sørensen takket nej til, og i stedet stod hendes familie for plejen.

Når man får en plejeseng, så er det hjælpemiddel til vores ansatte for at sikre dem et godt arbejdsmiljø. Med de opgaver, som vi kommer og løser hos Anja nu, er der ikke behov for det hjælpemiddel René Lorenz, chef for ældre- og handicapforvaltningen, Odense Kommune.

Anja Sørensen var grundet et voldsomt vægttab bundet til et dropstativ 18 timer i døgnet. Det var især i de timer, at hun havde brug for plejesengen.

- Jeg har ingen mulighed for at være ovenpå alene med et dropstativ, for jeg kan ikke gå rundt, og jeg ville aldrig kunne komme ned ad trapperne, sagde førtidspensionisten i september, inden hun fik lov at beholde plejesengen.

Flere fragtmænd nægtede undervejs i forløbet at tage sengen med, da de på vegne af Odense Kommune var sendt ud til Anja Sørensen for at hente den.

Efter Anja Sørensen fortalte om sin situation i medierne, ændrede Odense Kommune standpunkt og valgte at lade hende beholde sengen i længere tid efter at have besøgt hende i hjemmet.

Det var en glad Anja Sørensen, der i september fik bekræftet, at hun måtte beholde sin plejeseng alligevel.

Kamma og Maria fik begge lov at fortsætte på deres uddannelser

I december fik HF-elev Kamma Lindholt at vide, at hun ikke længere kunne fortsætte på det treårige HF-uddannelsesforløb, hun ellers var blevet bevilget grundet sin angst.

I december fik Kamma Lindholt at vide, at hun ikke længere kunne fortsætte på det treårige HF-uddannelsesforløb, hun ellers var blevet bevilget grundet sin angst.

Kamma Lindholt lider af angst, og derfor blev hun i sommeren 2017 bevilliget såkaldt for-revalidering til en HF-uddannelse på tre år i stedet for to år - med optrapning i antallet af timer frem til 2020.

Det var den for-revalidering, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense ville trække tilbage.

Men efter hun stod frem med sin historie, gik der ikke længe, før hun fik en ny melding. Hun kunne alligevel fortsætte på sin uddannelse.

Kamma Lindholt var tydeligt lettet efter et møde med Odense Kommune, hvor hun fik at vide, at hun alligevel kunne fortsætte på sin uddannelse.

Kamma Lindholt er ikke den eneste, der har oplevet dette. Maria Andersen lider af paranoid skizofreni og havde i 2016 derfor fået ja af Odense Kommune til et femårigt HF-forløb med langsom optrapning i antallet af timer.

I sommer fik hun samme besked som Kamma Lindholt - at hendes for-revalidering blev trukket tilbage. Men under et interview med TV 2/Fyn fik hun og moderen et opkald om, at hun alligevel kunne fortsætte på sin uddannelse. I indslaget nedenfor kan du se deres reaktion, da de får beskeden.

Se eller gense her indslaget med Maria Andersen, der får tilkendt sin bevilgede HF-uddannelse, mens TV 2/Fyn er til stede.

Carsten og andre synshæmmede var i klemme: Nu får de transporthjælp alligevel

Med kun fire procent syn tilbage på øjnene er Carsten Dan Jakobsen næsten blind. Især når mørket falder på, er det en udfordring for ham at bruge offentlig transport.

Derfor søgte han om at blive tildelt individuel handicapkørsel, som er en ordning, der skal hjælpe blandt andet blinde og gangbesværede med at komme rundt. Men da Carsten Dan Jakobsen søgte, fik han afslag.

Efter han i december fortalte sin historie offentligt, trak Odense Kommune afslaget tilbage. Også flere andre blinde og synshæmmede fik i denne forbindelse nyt positivt svar på deres ansøgninger, som ellers var blevet afvist eller sat på pause.

00:23 Video: Morten Grundholm Luk video

TV 2/Fyn tog sagen op i forbindelse med, at Dansk Blindesamfund kritiserede Odense Kommune for at tolke loven på en måde, som ifølge Dansk Blindesamfund ikke var i orden.

Også Børne- og socialminister Mai Mercado (K) undrede sig over Odense Kommunes tolkning på området.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) undrede sig over Odense Kommunes tolkning på området.

Først skulle børnehave lukkes. Nu skal den måske ikke lukkes alligevel

Noget der har skabt forvirring i 2018, er sagen om børnehaven Pyramiden i Rudkøbing på Langeland.

Først fik forældrene til børn i børnehaven Pyramiden pludselig besked om, at børnehaven skulle lukke. Men lokalpolitikerne i byrådet var samtidigt uenige om, hvorvidt de rent faktisk overhovedet havde besluttet at lukke børnehaven.

00:23 Video: Katrine Greve Luk video

Borgmester Tonni Hansen (SF) fastslog over for TV 2/Fyn, at beslutningen altså var taget - og understregede, at der var fuldstændig enighed blandt alle byrådsmedlemmer om lukningen.

Efterfølgende måtte Langelands kommunaldirektør Benny Balsgaard offentligt beklage forvirringen omkring forløbet.

Nu skal børnehaven så måske alligevel ikke lukkes.

Langland Kommunes Lærings-, Social- og Kulturudvalg (LSK) er nemlig blevet enige om at genoverveje beslutningen om at flytte Pyramiden. Derfor er der indkaldt til et ekstraordinært møde i udvalget den 8. januar i 2019, hvor politikerne endnu engang behandler punktet.