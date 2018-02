Fem fynske profiler udtaget til vigtige EM-kampe

Fem Odense Håndbold-profiler udtaget til Danmarks trup til EM-kvalifikationskampene mod Tjekkiet. Mie Højlund er tilbage efter et afbud til VM i december.

I slutningen af marts venter to vigtige EM-kvalifikationskampe for det danske kvindelandshold i håndbold.

Danmark skal møde Tjekkiet, der betragtes som den største konkurrent til førstepladsen i gruppen. Derfor kan Klavs Bruun Jørgensen og spillerne stort set sikre sig en EM-billet, hvis kampene vindes, fortælleren træneren i forbindelse med udtagelsen af truppen.

- Tjekkiet er et hold, som vi på papiret er bedre end, men de har præsteret to gode slutrunder i træk, så det er bestemt ikke en opgave, vi tager let på. Der er dog ingen tvivl om, at vi går efter fire point i de to kampe, vi har mod dem. Lykkes vi med det, er vi meget tæt på målet om at kvalificere os til EM som nummer et vores gruppe, siger Klavs Bruun Jørgensen til TV 2 Sport.

Med i truppen er hele fem spillere fra Odense Håndbold.

Målvogter Althea Reinhardt er udtaget sammen med stregspilleren Kathrine Heindahl, fløjen Trine Østergaard og bagspillerne Mie Højlund og Stine Jørgensen.

Mie Højlund meldte afbud med en skade til VM i december, men er nu tilbage uitruppen. Hun er noteret for seks landskampe, men hun kunne have spillet endnu flere. Som nævnt meldte hun fra til VM i Tyskland i fjor, selvom hun efter en skulderskade var begyndt at spille kampe for Odense - dog uden at kunne afslutte.

Tilbage i 2016 meldte hun også fra til EM, fordi hun havde travlt med en eksamen.

Danmark fører gruppen

Danmark spiller den første af de to kampe mod Tjekkiet på udebane i tjekkiske Plzen onsdag den 21. marts. Opgøret i Danmark spilles lørdag den 24. marts i Ceres Arena, Aarhus.