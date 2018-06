Fem heldige fynboer vinder over 22 millioner på seks uger

Der er held i luften over Fyn i øjeblikket. På seks uger har fem fynboer vundet masser af millioner. Lørdag hev en Lotto-spiller en million kroner hjem til Nordfyn.

Siden 11. maj har fem fynboer vundet 22,2 millioner kroner til sammen. Lørdag aften blev en netspiller fra Nordfyn en million kroner rigere, da vedkommende fik sin kupon udtrukket i Lottos millionærgaranti.

Det er den tredje fynbo på seks uger, der vinder en million i millionærgarantien. Hver uge bliver der trukket lod om to gange én million kroner på alle spillede rækker. Det betyder, at man kan blive millionær, selvom man i princippet har nul rigtige på kuponen.

Vandt 14,7 millioner - køber nok nye fælge til cyklen

De to andre millionærgarantivindere er fra Langeskov og Assens.

Det er dog i Eurojackpot, at de fleste millioner er vundet. En spiller fra Kerteminde nåede at blive efterlyst, inden han fandt ud af, at det var ham, der lå inde med en kupon med en præmie på 14,7 millioner kroner.

Han sov med sin kupon ved sin side, inden han endelig fik den indløst.

- Jeg havde min tegnebog i lommen hele tiden og turde slet ikke tage den op. Det var meget nervepirrende. Puha. Jeg har heller aldrig sovet med min pung ved siden af mig på natbordet. Men det gjorde jeg altså natten mellem søndag og mandag. Jeg var nærmest helt stresset på grund af den kupon.

Men selvom man er blevet mangemillionær, kan man godt stadig være en smule nærig.

- Jeg sad for sjov og kiggede på biler - men det var ligesom om, jeg endte med at kigge på dem til 50.000 kroner. Det er som om, at man er bange for, at pengene bare smuldrer væk fra en. Så jeg er nærmest blevet mere nærig end før, fortæller vinderen til Danske Spil.

Selvom han endnu ikke ved, hvordan han vil bruge pengene, fortæller han, at han altid har drømt om en lille landejendom med lidt jord til, og at han formentlig vil købe nogle fælge til sin cykel, for det har han ikke lige fået gjort.

Den 11. maj vandt en Eurojackpot-spiller fra Langeland 4.476.219 kroner i andenpræmie.

Ti største danske gevinster 1: 315.009.958 kroner i Eurojackpot. Februar 2015. Købt i Helsingør.

2: 148.183.435 millioner kroner. November 2017. Købt i Skallerup nær Hjørring.

3: 140.358.416 kroner i Onsdags Lotto. August 2016. Købt i Vejle.

4: 135.177.015 kroner i Eurojackpot. Oktober 2012. Købt i Herlev.

5: 114.000.000 kroner i Eurojackpot. Januar 2017. Købt i Ølsted.

6: 56.789.170 kroner i Onsdags Lotto. August 2013. Købt via danskespil.dk.

7: 50.000.000 kroner på en Joker. Oktober 2015. Købt på Frederiksberg, København.

8: 49.937.681 i Onsdags Lotto. November 2012. Købt i Vordingborg.

9: 46.953.221 i Vikinglotto. Juni 2017. Købt i Vordingborg.

10: 45.969.062 i Onsdags Lotto. Oktober 2013. Købt via danskespil.dk.



Kilde: Danske Spil

