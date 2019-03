Fem køer døde af forgiftning

Det var et ubehageligt opkald, som kvægejer Lene Gommesen fra Tårup nord for Kerteminde modtog onsdag morgen.

Sammen med sin mand, Peter Bisgaard Gommesen, har hun 11 kvier af racen Skotsk Højlandskvæg til at afgræsse arealet omkring Munkebo Multipark.

Her var en borger gået forbi indhegningen i morgentimerne, og det lignede, at en af kvierne var død.

Derfor skyndte Lene Gommemose sig at køre hen for at se til dyrene. Desværre viste det sig, at der ikke kun var én død kvie, men tre døde kvier.

Haveaffald i indhegningen

- Vi finder hurtigt ud af, at der må være tale om en forgiftning, så vi begynder at flytte de døde dyr og få indfanget de øvrige. Der ser jeg, at der nede ved hegnet ligger en bunke haveaffald med taks i. Vi ringer til en dyrlæge, og mens vi behandler dyrene, falder yderligere to dyr om, siger Lene Gommesen, som er meget berørt af situationen.

Ifølge dyrlægen er det meget sandsynligt, at de døde dyr har spist af det afskårne taks, som var smidt inden for hegnet. Ud af 11 kvier er fem nu døde.

Taks er en nålebusk, der er giftig for både mennesker og dyr. Ifølge giftlinjen er symptomerne på taks-forgiftning opkast, mavesmerter, diarré og i alvorlige tilfælde muskelsvækkelse og påvirkning af blodcirkulation og åndedræt.

Kvier under observation

Onsdag aften er de øvrige seks dyr bragt hjem på gården i Tårup, hvor de bliver holdt under observation for forgiftning. De fem døde dyr er også blevet bragt hjem til gården, hvor en dyrlæge har obduceret dem. Prøverne er blevet sendt til yderligere undersøgelse for at fastslå, at der med sikkerhed er tale om taks-forgiftning.

Nu vil parret gerne i kontakt med vedkommende, som har smidt haveaffaldet ind til dyrene. Ikke for at hænge nogen ud, men for at få ordnet forsikringsansvaret, da der er tale om avlsdyr.

- Vi tror ikke på, at nogen har gjort det i ond mening, men bare ubevidst har smidt haveaffaldet ind til dyrene, i den tro at de kunne spise det, siger Lene Gommesen.

Lene og Peter Gommesen har i alt omkring 100 stykker kvæg i besætningen. De seneste to år har parrets kvier græsset på arealet ved Munkebo Multipark.