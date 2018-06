Fem mand på tyvetogt stoppet af hotelbestyrer

Fem indbrudstyve på flugt blev stoppet af politiet på vej væk fra Langeland.

Fem mand måtte natten til søndag en tur på politigården i Odense.

I nattens mulm og mørke brød kvintetten en dør op til køkkenet på Hotel Skandinavien på Brogade i det centrale Rudkøbing.

Her fik de adgang til blandt andet hotellets reception og fandt et mindre kontantbeløb. De var i gang med at indsamle blandt andet spiritus, da de blev overrasket af hotellets bestyrer.

De fem indbrudstyve tog flugten i en bil, men blev stoppet af politiet på Sundbrovej med kurs mod Svendborg.

Alle fem har adresse på Fyn og de er i alderen fra 22 til 52 år.

