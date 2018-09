Fem spillere fra fynsk 2. divisionsklub på landsholdet

Fodboldkonflikt: Fem spillere fra Tarup Paarup Idrætsforening har sagt ja til landsholdet

TV 2/Fyn erfarer, at hele fem spillere fra 2. divisionsklubben TPI - Tarup Paarup Idrætsforening, er udtaget til landsholdet, der senere i dag flyver til Slovakiet. De har alle fem valgt at takke ja til DBUs tilbud om at repræsentere landsholdet.

Ingen i klubben har officielt bekræftet, at spillerne er på vej til Slovakiet, men flere kilder bekræfter det uafhængigt af hinanden overfor TV 2/Fyn. TV 2/Fyn har talt med holdets anfører Rasmus Nørgaard. Han ved ikke selv, hvem der har takket ja til tilbuddet. Han skal ikke selv med.

- Vi har talt om det blandt spillerne, og er blevet enige om, at det er op til folk selv at vælge, siger Rasmus Nørgaard.

- Jeg har ikke selv overblik over konflikten, og sådan tror jeg, der er mange, der har det, tilføjer Rasmus Nørgaard.

Ifølge Fyens Stiftstidende er ét navn fra TPI bekræftet. Det drejer sig om Victor Larsen fra Fyens Stiftstidendes salgsafdeling, der til dagligt er reservemålmand i Tarup Paarup-IF Victor.

- Jeg har naturligvis givet Victor fri. Han har nogle fridage til gode, så det er helt i orden, siger kommerciel chef Allan Foss til Sport Fyn-redaktionen.

Opfordrede spillere

Tarup Paarup Idrætsforening er en af mange divisionsklubber, der har fået henvendelse fra DBU. Mens mange klubber har meldt ud, at man ikke anbefaler spillere, at tage imod tilbuddet, så har TPIs sportschef et lidt anderledes syn på sagen.

Meldingen fra sportschef i Tarup Paarup IF var nemlig mandag eftermiddag, at de gerne stiller med 11 spillere til de to venskabskampe, selvom han ikke tror, at det bliver aktuelt.

- Jeg har sendt DBU's henvendelse videre til spillerne og opfordret til at bakke op om DBU. Vi har kun amatørspillere, som ikke er medlem af Spillerforeningen, og derfor kan de sige ja. De kan også sagtens vælge at være solidariske med spillerne. Det vil jeg ikke blande mig i, siger sportschef Jesper Rasmussen.

Tarup Paarup er et nyt hold i 2. division og spillede sin første kamp i rækken for bare en måned siden.

- Som klub er vi jo en del af arbejdsgiver-siden, og derfor ville det være upassende ikke at bakke op om arbejdsgiverne, uddyber Jesper Rasmussen.

Spillere får løn

De 23 spillere, som DBU har udtaget til det alternative landshold til kampene mod Slovakiet og Wales, kan alle se frem til at få løn fra Dansk Boldspil-Union.

Alle spillere får 6.300 kroner for at blive udtaget, mens en sejr mod Slovakiet onsdag udløser 12.000 kroner til hver spiller.

Kommercielle rettigheder

En del af konflikten i forhandlingerne om en ny aftale mellem DBU og Spillerforeningen, der repræsenterer spillerne, handler om de kommercielle rettigheder.

En del af omdrejningspunktet er forhandlingerne om sponsoraftaler.

- Særligt topspillere er i højere grad blevet personlige reklamesøjler. Det ser vi også i den her konflikt, hvor spillernes personlige brand er omdrejningspunktet, og hvis der ikke er klare regler for, hvordan landsholdet kommercielt skal gebærde sig, så kan spillerne ende i nogle reklamemæssige situationer, som er skadelige for deres brand, fortæller forsker i sportsøkonomi Kenneth Cortsen til TV 2.

