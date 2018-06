Fem steder Fyn gør ekstra indsats for klimaet

En stor solvarmepark, verdens stærkeste vindmøller og en af landets bedste klimakommuner er blot nogle af de initiaver, der sker på Fyn for at hjælpe klimaet.

I forbindelse med Folkemødet på Bornholm har TV 2/Fyn valgt at sætte fokus på klimaforandringerne på jordkloden.

Det skete blandt andet med en direkte Facebook-debat mellem meteorolog Jesper Theilgaard og den fynskvalgte klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) torsdag eftermiddag.

Her kritiserede Jesper Theilgaard regeringen for ikke at gøre nok for klimaet og brugte blandt andet bygningen af det store Facebook-datacenter i Odense som eksempel.

- I inviterer store datacentre ind. De tager gigantiske mængder energi. Der skal bruges flere vindmølleparker alene til dem, sagde Jesper Theilgaard.

- Det er da langt klogere, at de kommer i Danmark, hvor vi har en grøn elforsyning. Jeg er stolt over, at vi får disse centre til Danmark, svarede Lars Christian Lilleholt.

Selv om Fyn alene ikke kan redde Jorden fra klimaforandringer, er det dog væsentligt at pointere, at øen i midten af landet gør en del af for hjælpe klimaet. Spørgsmålet er naturligvis, om Fyn og resten af Danmark gør nok.

Herunder har vi samlet fem steder, hvor Fyn gør noget ekstra for klimaet.

Stort solvarmeanlæg sparer 3.000 ton CO2

En stor fynsk solvarmepark er på vej i Ringe. Ringe Fjernvarmeselskab etablerer otte hektar med solvarmeanlæg. Det svarer til 100 parcelhusgrunde.

På årsbasis vil anlægget spare klimaet for tæt på 3.000 ton CO2.

- Vi vil jo gerne gøre noget godt for klimaet. Det er den primære årsag, siger direktør Karsten Godiksen.

Verdens stærkeste vindmølle fødes på Fyn

Lindø Industripark producerer verdens stærkeste vindmølle, Vestas’ tonstunge topmodel - en otte megawatt-vindmølle.

Havvindmøllen vejer 390 ton, og 200 mand arbejder på at bygge vindmøllen.

En enkelt af disse vindmøller kan producere strøm til cirka 8.000 husstande.

Vestas bygger flere vindmøller, heriblandt verdens stærkeste. Foto: Ole Holbech

Solceller på Nyt OUH

Det nye supersygehus i Odense får delvist strøm fra solceller.

Solcellerne producerer strøm til selve byggeriet, men også til sygehuset, når det står klart i slutningen af 2022.

En tredjedel af byggeriets behov og en femtedel af behovet fra det færdigbyggede supersygehus kommer til at få strøm leveret af solceller.

Nyt OUH åbner i 2022. Foto: Region Syddanmark

Storebæltstunnelen

Senest i 2025 skal digerne ved Storebæltsforbindelsen hæves for at være fremtidssikret mod voldsomme klimahændelser som havvandsstigninger og stormflod.

Sund & Bælt vil naturligvis gerne undgå, at den 20 år gamle tunnel i Storebælt ikke bliver oversvømmet.

- Det er vigtigt for os at fremtidssikre Storebæltsforbindelsen, så vi fortsat kan garantere, at sikkerheden er i top, og så der ikke ultimativt kan ske en oversvømmelse af tunnelen i forbindelse med ekstreme klimahændelser, siger Svend Gjerding, der er driftsleder for konstruktioner og geoteknik hos A/S Storebælt.

Sund & Bælt vil gerne undgå, at den 20 år gamle tunnel i Storebælt ikke bliver oversvømmet. Foto: Søren Bidstrup / Scanpix / Arkiv

Syddanmarks bedste til klima

Middelfart Kommune er Syddanmarks bedste til klima - og tredjebedst på landsplan.

Kommunen bliver hyldet på en klimaliste med de 100 bedste projekter i Danmark. Seks klimaprojekter foregår i Middelfart.

- Det er vigtigt, at klimatilpasning og - forebyggelse ikke bare er snak og noget, der står på papir. Vi vil gerne vise, at man sagtens kan gøre noget konkret. Vi mener, at fremtidens vindere er dem, der rent faktisk formår at handle på klimaudfordringen. Og det altså hvad enten det handler om at forebygge klimaforandringerne eller om at tilpasse os dem, siger Thorbjørn Sørensen, der er teknik- og miljødirektør i Middelfart Kommune.

Naturpark i Lillebælt. Foto: Thomas Greve

