Fem timer før Guns N' Roses: - Vi gider ikke stå bagved og kede os

Klokken 15 blev indgangen til Dyrskuepladsen i Odense åbnet, og op mod 1.000 Guns N' Roses-fans strømmede ind.

Der er endnu mange timer til "Sweet Child of Mine" runger ud over Dyrskuepladsen i Odense. Fem timer før Guns N' Roses hamrer trommestikkerne til stortrommen og lader fingrene glide over guitarstrengene, lukkes de første koncertgæster ind på Dyrskuepladsen.

En af dem, der stod klar, var Michael.

- Vi kommer tidligt for at få en god plads. Det er jo verdens største rockband, så vi gider ikke stå bagved og kede os, fortæller han.

Sammen med 1.000 andre blev han lukket ind, da Indgang Vest åbnede klokken 15.

Bil-bøvl

Vennerne Rune og Stefan havde taget turen fra Vamdrup til Odense og ankom takket være DSB til aftenens "Paradise City" i ganske god tid. Ventetiden ved de til gengæld udmærket, hvordan skal fordrives:

- Vi skal have nogle øl.

Flere af de 1.000 personer valgte at komme i god tid, fordi trafikken forventes at proppe til i løbet af eftermiddagen.

Blandt andre Lars Forsch har læst med på tv2fyn.dk og set, at koncertarrangørerne og Fyns Politi anbefaler publikum i bil at komme i god tid.

- Vi har hørt, at det skulle være besværligt med parkering, og vejret er dejligt, så vi kunne lige så godt komme i gang, fortæller han. Også her skal ventetiden fordrives med et passende indtag er brusende, kold fadøl.

Allerede da dørene blev åbnet begyndte trafikken at klumpe sammen og snegle sig ned ad Kløvermosevej.

Der er sat 40.000 billetter til salg og onsdag eftermiddag er der kun få billetter tilbage.