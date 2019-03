Skarpe råd fra masterclass: Fem tips til at arbejde med frivillige

Rummet var fuld af eksperter i frivillighed, da TV 2/Fyn og DGI Fyn sammen inviterede til Masterclass i Frivillighed tirsdag eftermiddag.

Ud over DGIs Jesper Larsson, som arbejder med frivillighed i organisationer, mødte de fremmødte også Iben Bech fra Rolfsted IF og Lars Mørk fra foreningen Motion i Dagtimerne i Strib. Begge delte ud af deres erfaringer med at rekruttere, organisere og motivere frivillige. Men mange i publikum fortalte også om deres egne erfaringer og oplevelser.

Følgende er fem af de bedste råd, som blev delt i løbet af tirsdagens masterclass.

Tip 1:

Hav en pipeline klar med de næste bestyrelsesmedlemmer. I nogle foreninger har man indført en “føl-ordning”, hvor junior-medlemmer stille og roligt føres ind i bestyrelsesarbejdet. Men lige meget hvad må du aldrig stå på helt bar bund, når der bliver brug for et generationsskifte i din bestyrelse.

Tip 2:

Rekruttér gerne udefra. Måske er det ikke en af foreningens medlemmer, som er det bedste bud på en ny kasserer?

Tip 3:

Lav et årshjul, så det er tydeligt for alle, hvilke opgaver, der skal løses, og hvor lang tid, det tager.

Tip 4:

Fokusér mere på, hvad der motiverer den enkelte frivillige frem for udelukkende på, hvilke ressourcer, vedkommende kommer med. Og så skal du turde sige nej til en frivillig, hvis personen ikke matcher den vision, som I har for det overordnede projekt.

Tip 5:

Sæt pris på dine frivillige. Anerkend deres indsats - stor som lille - og hold for eksempel arrangementer kun for dem, hvor der er fokus på det sociale og på at udvikle sig.