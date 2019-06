Feminin ræv i spidsen for Odense Håndbold

Det bliver en ræv med runde former, der fremover skal være kendetegnet for Odense Håndbold i kvindernes håndboldliga.

Det fortæller klubben selv i en pressemeddelelse mandag.

Med det nye logo vil klubben cementere klubbens navn og identitet. Samtidig skifter klubben nu helt officielt navn fra Odense Handball Club A/S til Odense Håndbold.

Rævehovedets runde former er med til at understrege, at der er tale om en kvindeklub Odense Håndbold

Odense Håndbold har fået nyt logo. Foto: Odense Håndbold

Nyt kendt navn

- Tilbage i 2016 skiftede vi navn til Odense Handball Club A/S. Vi har dog i daglig tale kaldt os selv for Odense Håndbold, og derfor kommer der nu også et officielt navneskift. Med det nye navn og logo ønsker vi at styrke vores brand og fortælle en historie om Odense Håndbold, siger direktør Lars Peter Hermansen i pressemeddelelsen fra klubben.

Og direktøren håber da også, at det nye logo vil falde i god jord hos de mange håndboldinteresserede.

- Vi håber, at alle vil tage godt imod det nye logo og den historie, som logoet nu skal være med til at fortælle, udtaler Lars Peter Hermansen.

Runde former

Dem, der har været i hallen og selv set de orangeklædte spillere, kender klubbens maskot LuriFox, der naturligvis er en ræv. Den bliver nu integreret i klubbens logo.

Det har firmaet Fingerspitz stået for, og de skriver blandt andet i deres beskrivelse af ræven i logoet:

Læs også Odense Håndbold misser Champions League

"Rævens kropsbygning er elegant og feminin, og det er samme fortælling, som Odense Håndbold ønsker at knytte til spillet på banen og klubbens brand. Rævehovedets runde former er med til at understrege, at der er tale om en kvindeklub"

Odense Håndbold endte som nummer tre i ligaen i den netop overståede sæson.