Femte bilbrand på Fyn på fem dage

Klokken 01.30 natten til fredag måtte Fyns Politi og Beredskab Fyn rykke ud til endnu en mistænkelig bilbrand. Det er den femte bilbrand på kun fem dage.

- Umiddelbart virker det påfaldende, uden vi dog kan sige at der er en sammenhæng.

Sådan siger vagtchef Anders Furbo Therkelsen fra Fyns Politi efter den seneste mistænkelige bilbrand. Denne gang blev en brændende bil fundet på Brombærranken i det sydøstlige Odense.

Der er ikke observeret personer i forbindelse med branden på Brombærranken, men politiet har sikret flere spor fra stedet.

Anden brand få timer før

Klokken 21.03 indkom der også en melding om en bil i brand, denne gang på Faaborgvej 248 i Dyrup. Her har vidner set en mørk bil - muligvis af mærket Toyota køre fra stedet. I den efterlyste bil sad der flere unge mennesker, har vidner oplyst til politiet.

Vagtchef Ehm Christensen, Fyns Politi, oplyste torsdag aften til TV 2/Fyn, at den afbrændte bil er stjålet og at bagruden er smadret.

Han oplyste samtidig, at der er sikret spor på gerningsstedet. Her oplyser vidner til TV 2/Fyn, at der blandt andet er fundet en lighter.

Femte afbrænding i denne uge

Bilafbrændingen natten til fredag var den femte i denne uge. I alt er ti biler brændt af eller blevet skadet ved afbrændingerne.

Tre biler blev ødelagt af flammer natten til mandag på Carl Blochs vej. Branden var antændt med en brandbombe, en såkaldt molotovcocktail.

Natten efter brændte en anden bil på Korsløkkevej - kun få hundrede meter fra mandagens bilbrand. Branden på Korsløkkevej var så kraftig, at røgen og flammerne fik fat i to nabobiler, der blev også blev beskadiget. Fyns Politi formoder, at de to bilbrande natten til mandag og tirsdag har forbindelse til hinanden.

Klokken 03.50 natten til onsdag modtog Fyns Politi en anmeldelse om en bilbrand på Grønvej i Langeskov.

