Ferietrafik giver lørdage med masser af biler på Fynske Motorvej

Skolernes efterårsferie er lige om hjørnet, og bilister skal derfor forvente nogle travle dage på Fynske Motorvej.

Det er især de to store rejsedage lørdag den 12. og lørdag den 19. oktober, hvor Vejdirektoratet forventer, at der vil være mange biler på vejene – især i tidsrummet mellem klokken 11 og 14.

Læs også Nu begynder sommerferietrafikken: Sådan undgår du at spilde ferien i en bilkø

Her forventer Vejdirektoratet, at der vil være tæt trafik på især den vestlige del af Fynske Motorvej mellem Middelfart og Odense. Samtidig er der også er stor risiko for kødannelser og forlænget rejsetid på E45 Sønderjyske Motorvej til og fra den dansk-tyske grænse, hvor grænsekontrollen kan give kø og ventetid.

Vejdirektoratet advarer samtidig også fynboerne om at holde ekstra øje med fredagens myldretidstrafik.

Foto: Vejdirektoratet

Især fredag eftermiddag regner de med, at der udover den normale fredags-myldretidstrafik vil være endnu flere biler på vejene på grund af ferien, der starter netop fredag.

Vejdirektoratet råder derfor rejsende til at holde sig orienteret om den aktuelle trafiksituation på den planlagte rute både før og under køreturen.