Festival for tegneserier og fantasi vil vokse sig stor

Du kan række ud efter en flaske champagne, eller forsøge at kærtegne en nøgen kvinde. Uden at kunne beskyldes for at have et alkoholproblem eller være en nærgående gris.

Det hele foregår på Svendborg Bibliotek. Midt i åbningstiden. Og kun iklædt en VR-brille (virtual reality), så det hele finder sted lige for øjnene af dig uden at være andet (!) end en oplevelse for øjnene.

- Den VR-brille er et hit, forsikrer Nanna Ask, der er koordinator for kommunikation på Svendborg Bibliotek og lokalafdelingerne.

Foto: Preben Dahl

Hun har netop hjulpet Jeppe med at få en VR-brille på. Kammeraterne Oscar og Thorvald kigger på, mens deres kammerat står bomstille og alligevel bevæger sig - tror han - rundt i et billede af Édouard Manet.

- Der skal være noget for alle. Voksne som børn. Det er afgørende, at der er stor bredde. Det er også derfor, vi har alt fra franske tegneserier til VR-briller til retro-spil, fortæller Asbjørn Rune Bourgeat, der til daglig er bibliotekar, men som i denne sammenhæng er festivalansvarlig.

En café er skudt op på biblioteket i Svendborg under festivalen. Foto: Preben Dahl

Fransk tema

Festivalen Svendborg Graphic startede mandag og løber til og med søndag den 3. februar. Undervejs er der events. For eksempel kan man møde fem medlemmer af Nørlum Animationsstudie, mens de sidder og arbejder på en ny tegnefilm, bygget over børnebogen "Den Blå Planet".

Et andet sted dufter der af kaffe og croissanter.

- Jeg er her for at støtte eventen. De har et fransk hjørne, så her er jeg i denne uge, smiler Anne Hjortenberg, der i Svendborg normalt er kendt for at være daglig leder af Byens Gårdbutik, men som altså også gerne giver den som barista med et halv-fransk glimt i øjnene.

- Øjeblik. Så gør vi lige sådan her!

Der lyder et kraftigt "ka-tjung" fra den håndbetjente maskine, der med et stort tryk producerer badges.

Advarslen kommer fra Mette "Vuns" Jensen, der er frivillig på festivalen. De frivillige findes nemlig også for at få det hele til at hænge sammen. Hun har netop produceret et Pokemon-badge til en dreng, der selv har tegnet det. Stolt går han derfra med et minde fra dagen.

Franske tegneserier - på originalsproget - er i stort antal rykket ind på biblioteket. Foto: Preben Dahl

- Vi startede for to år siden, men holdt pause sidste år. Nu går vi all-in. Det er meningen, at festivalen skal være her hvert år. Den skal gerne gå hen og blive noget for hele Danmark. Det tror jeg også, at den bliver, gætter Asbjørn Rune Bourgeat, mens han kigger på afdelingen for franske tegneserier.

Og de er på originalsproget og udlånt af Det Franske Institut i København. Om han selv kan læse dem?

- Ja, det går...

Bare rolig. Ikke alt er på fransk. Heller ikke hos tegneserierne, hvor stakkevis af albums med Linda og Valentin tynger et bord.

Det umage makkerpar har siden sen-70'erne været et hit hos mange drenge og piger, der siden er blevet mænd og kvinder. Tydeligvis også en mand omkring de halvthundrede år, der målrettet, og uden at vente på svar, i hastigt trav passerer en bibliotekar og styrer mod den del af børnebiblioteket, hvor han forventer at finde sit mål.

- Nå, Klaus, hvor er Linda og Valentin? Dem har jeg altid godt kunne lide. De er mine favoritter.