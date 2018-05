Festival tredobler deltagerantallet på tre år

Det startede som en havefest for 6.000 mennesker for tre år siden. Torsdag slår Heartland Festival dørene op for 18.000 festivalgæster.

På tre år har Heartland Festival på Egeskov i Kværndrup tredoblet antallet af billetter. I 2016 nød 6.000 gæster de smukke omgivelser på slottet, og året efter ville 12.000 være med. Dengang kunne festivaldirektør Ulrik Ørum-Petersen melde alt udsolgt inden festivalen gik i gang - næsten. Kun få søndagsbilletter var stadig til salg, da portene blev åbnet til Egeskov Slot. I år ser det ud til, at Ulrik Ørum-Petersen og det øvrige Heartland-hold igen kan melde udsolgt. Endda på trods af, at der i år er sat endnu flere billetter tilsalg. Ifølge TV 2/Fyns oplysninger besøger 18.000 inklusiv 4.000 frivillige festivalen - tre gange så mange som i festivalens første år. Læs også Liveblog: Følg Heartland Festival 2018 Billetter til fredagen, hvor blandt andre fynske Mø, Van Morrison og C.V. Jørgensen optræder er allerede udsolgt. Det samme er festivalens partoutbilletter. Hovedstaden er vild med Heartland En stor del af gæsterne har adresse i København og tager Storebæltsbroen over for at lytte til musik og samtaler, mens kølig rosé eller fadøl skvulper i glasset, det viser statistik fra festivalens to første år. - Det er vidensbegærlige mennesker, der har et aktivt forbrug af kunst og kultur, og de kan både lide fællesskab og fest, sagde Ulrik Ørum-Petersen sidste år. Dengang viste undersøgelsen, at mellem 40 og 45 procent af gæsterne til den sydfynske festival kom fra Storkøbenhavn. Næsten lige så mange af gæsterne var fra Fyn, mens jyderne udgjorde 15 til 17 procent. Den sidste procentdel kommer fra udlandet. Læs også Højtuddannede kvinder fra hovedstaden strømmer til Sydfyn 00:30 Ulrik Ørum-Petersen fortæller flere fakta om Heartlandgæsterne - blandt andet om flest mænd eller kvinder køber billet, og hvor gamle de er.Måske passer du endda ind i statistikken. Luk video