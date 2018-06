Festivalchef: Fra næste år begynder vi at tjene penge

Festivaldirektør Ulrik Ørum er positiv overrasket over økonomien ved årets festival, men har selv været irriteret over lyden til visse koncerter.

Skyggepladserne er optaget i området ved Heatlands største scene. Her, midt på dagen, plejer gæsterne enten kroppen efter gårsdagens udskejelser eller lader op til festivalens sidste dag. En mand står midt i solen og gør en foreløbig status over Heatland 2018. Det er festivalens direktør.

- Vi er godt tilfredse. Med hensyn til mad og drikke ligger vi 30 procent over det forventede i salg. Det er rigtig godt og giver forhåbning om, at vi fra festivalen næste år kan begynde at tjene penge, siger Ulrik Ørum-Petersen.

Festivalplads fungerer

Ulrik Ørum-Petersen er også godt tilfreds på en andet område, nemlig hvordan hele området har fungeret efter vokseværket fra 12.000 gæster i 2017 til 18.000 i år.

Vi er godt tilfredse. Med hensyn til mad og drikke ligger vi 30 procent over det forventede i salg. Det er rigtig godt og giver forhåbning om, at vi fra festivalen næste år kan begynde at tjene penge. Ulrik Ørum-Petersen

- Pladsen har fungeret rigtigt godt. Der er ikke for lange køer ved madboder og bartelte. Jeg ved godt, at der i campinområdet har været lange køer til badene, men det vil der altid være, selv om vi sætter, 200, 300 eller 500 bade op. Det har folk taget positivt, mener Ulrik Ørum.

Læs også Videoquiz: Kender du telttypen?

Til gengæld har festivalen måttet lytte til massiv kritik omkring parkeringsforholdene. Ligesom både anmeldere og publikum har raset over lydforholdene til koncerterne.

Styr på parkeringsforholdene

- Parkeringsforholdene kan vi planlægge os ud af næste år. Det skal nok blive bedre, siger han, og tager en dyb indånding, mens han står i solen tæt på den store scene.

- Det med lyden er lidt vanskeligt. Kunstnerne har deres egne lydfolk med. Jeg var selv overrasket over, hvor lavt det begyndte til både Van Morrisson og TheThe. Vi fik dem overtalt til at skrue op i slutningen af koncerterne, men jeg tror, de er vant til at spille lavere i deres respektive hjemlande England og USA.

Gennem alle tre festivaldage har Faaborg-Midtfyn kommune været til stede med 60 frivillige, der har ageret ambassadører for festivalens hjemkommune. Udover det bidrager kommunen hvert år med et økonomisk tilskud på en million kroner. Noget folkene bag Heartland håber fortsætter.

- Det er jo en politisk beslutning, der skal ligge bag. Men jeg håber og tror, at vi kan fortsætte samarbejdet, siger festivaldirektøren.