Festivaldirektør: Odenseanerne skal inddrages i byens udvikling

Odense er ved at gå fra en stor dansk by til en dansk storby, og den udvikling skal odenseanererne inddrages i, mener festivaldirektør.

Odenses nye arkitekturfestival skal blandt andet vise byens udvikling. Det fortæller festivaldirektør for Copenhagen Architecture Festival, Josephine Michau, der sammen med Odense Kommune står bag festivalen.

- I de her år er der i Odense en kæmpe udvikling på infrastrukturmæssigtplan blandt andet på Thomas B. Thriges gade. Odense er ved at gå fra en stor dansk by til en dansk storby. Det skal odenseanerne i højere grad inddrages i ved netop at høre fra arkiteterne og politikerne selv, så vi får odenseanerne til at engagere dig i den udvikling, siger hun.

En af de politikere som gæsterne på festivalen kan møde, er borgmester Peter Rahbæk Juel, der inviterer på en byvandring i Brandts.

Arkitektur berører os alle

Josephine Michau slår fast, at den nye festival ikke er en branchefestival.

- Når man siger arkitektur, så er der mange der bliver lidt forskrækket og tænker, det har ikke noget med mig at gøre. Men arkitektur berører os alle, hele tiden. Det er bygninger, men det er også det der sker mellem bygninger, siger festivaldirektøren.

De lignende festivaler, som Copenhagen Architecture Festival arrangerer, i Aalborg, Aarhus og København har et bredt publikum, og i Odense har der også været stor interesse fra organisationer for at deltage i festivalen. Både Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Bys Museer, Dynamo Workspace og Kulturklyngen bidrager med deres egne arrangementer.

- Jeg håber, at vi kommer med noget unikt, og noget som andre festivaler ikke har, og dermed rammer ind i en interesse hos odenseanerne, siger Josephine Michau.