Fiasko eller forrygende: Patti Smith-koncert splitter anmelderne

Den amerikanske rocklegende Patti Smith spillede torsdag aften på Heartland. Anmelderne er langt fra enige om resultatet.

Hopla eller håbløst? Forrygende eller fiasko?

Det er der dyb uenighed om blandt de danske musikanmeldere, der torsdag aften overværede og efterfølgende anmeldte amerikanske Patti Smith på Heartland Festival.

Fyens Stiftstidendes anmelder, Simon Staun, kalder koncerten for 'en opvisning i engagement og musikalsk kompromisløshed' og kvitterer med fem stjerner.

Det bedste, man kan sige om koncerten, var at lyden var lav Thomas Treo, Ekstra Bladet

- På Heartland indleder Patti Smith med "People Have the Power", som må siges at være et dybt stød allerede i første omgang. Det er normalt én af de sange, som lukker og slukker. I dag (torsdag aften, red.) åbner den en koncert på halvanden time, som de fleste blandt publikum formodentlig aldrig vil glemme, skriver Fyens Stiftstidende.

Det er ikke helt forkert at sige, at Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo havde en ganske anden oplevelse af koncerten. Hvis han får svært ved at glemme den, er det næppe på grund af noget godt.

- Det bedste, man kan sige om koncerten, var at lyden var lav, og da rosévinen begyndte at virke på publikum, pludrede de så meget, at det heldigvis overdøvede veteranen og hendes håbløst klimprende musikanter, skriver Ekstra Bladet, der giver koncerten to ud af seks stjerner.

- Udueligt orkester

Netop Patti Smiths band deler vandene blandt anmelderne. Både det digitale musikmedie gfrock.dk og Ekstra Bladet er enige om, at Patti Smiths orkester var den helt store skuffelse på Heartlands åbningsdag.

- Den smækfyldte plads måtte allerede under andet nummer stå model til et band, der virkede så bedaget som de så ud: Usammenhængende, naivt og uden vilje til at komme ud over scenen – eller være et hold, skriver gfrock.dk i sin trestjernede anmeldelse af Patti Smith.

Den holdning får fuld opbakning af Thomas Treo og Ekstra Bladet.

- I festivallandskabet er koncerter ofte blevet spoleret af elendige lydforhold eller møgvejr, men denne gang formåede Smith såmænd selv at sabotere seancen med et udueligt orkester, skriver avisen.

Fyens Stiftstidende havde imidlertid en helt anden oplevelse af orkesteret, der i den halvanden time lange koncert støttede op om den 71-årige rockstjerne.

- Patti Smith og det storsvingende band gjorde min frygt til skamme. Det var kun frygteligt godt, skriver Fyens Stiftstidende.

Fredag aften kan anmelderne og resten af de 14.000 betalende Heartlandgæster se og høre blandt andre den nordirske legende Van Morrison og Fyns egen verdensstjerne, Mø.