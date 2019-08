Ramt ved politiaktion: Fik det meste af kæbepartiet skudt af

Der vil formentlig gå noget tid endnu, før politiet kan afhøre den 53-årige mand, der tirsdag den 30. juli skød og sårede en politibetjent ved Bjerreby på Tåsinge.

Manden blev selv alvorligt såret, og er lagt i kunstig koma på OUH.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger har den 53-årige fået skudt det meste af kæbepartiet af. Skuddet, der ramte den 53-årige mand i ansigtet, er afgivet af politiets specialenhed Romeo, og det blev afgivet efter den 53-årige havde ramt en ung betjent i skulderen med en jagtriffel.

Skuddet som ramte den 53-årige skulle endvidere være afgivet på lang afstand.

Grundlovsforhør in absentia

Gerningsmanden var af samme grund heller ikke til stede ved det grundlovforhør, der onsdag blev holdt i Retten i Svendborg.

Her blev han sigtet for forsøg på manddrab mod betjenten og for trusler med riffel mod to mænd, der var på hans ejendom tidligere tirsdag.

Det var de to mænd, der kontaktede politiet, som sendte adskillelige patruljebiler til Bjerrebyvej på Tåsinge, hvor gerningsmanden havde forskanset sig i sit hus.

Forsøgte at tale manden til fornuft uden held

Politiet forsøgte at komme i dialog med manden ved hjælp af en forhandler, men det lykkedes ikke.

Herefter gassede politiet den 53-årige mand ud af huset, og det var i den forbindelse, at der blev afgivet skud.