Ung mand dømt: Fik fuckfinger, vendte bilen rundt og udsatte ældre dame for fare

En 24-årig mand fra Sydfyn er blevet idømt 30 dages betinget fængsel. Derudover er han også blevet frakendt kørekortet i et år. Det oplyser anklagemyndigheden hos Fyns Politi.

Læs også 83-årig får betinget fængsel for at køre cyklist ihjel

Ved Retten i Svendborg blev den unge mand dømt for at have forvoldt fare for andre ved at køre sin bil tæt på to andre personer - en 45-årig mand og hans 74-årige mor.

Det skete efter en uoverensstemmelse i trafikken, der spændte over et længere forløb i nærheden af Svendborg 19. april 2018. Det fortæller anklager Rasmus Maar Hansen til TV 2/Fyn.

Sådan forløb episoden i nærheden af Svendborg

Her var den unge mand kommet kørende i sin bil, da den 45-årige mand og hans mor i en bil foran sænkede farten i forbindelse med overhalingen af en cyklist.

Den 24-årige mand dyttede og overhalede den forankørende bil, men da vejen var smal og i dårlig stand, mente den forankørende bilist ikke, at der var grund til at overhale og gestikulerede herefter. De to bilister udvekslede verbale udråb ad hinanden.

Den 45-årige bilist kørte efterfølgende sin mor hjem. Hun bor tæt på stedet, hvor overhalingen havde fundet sted. De gik efterfølgende ud til vejen for at finde cyklisten. Det lykkedes dog ikke, men da de står ved vejen, kommer den 24-årige mand kørende tilbage.

Gav fuckfinger til ung mand

Den 45-årige mand giver ifølge Rasmus Maar Hansen den unge mand fingeren, og det får den unge mand til at vende rundt igen længere oppe ad vejen og køre tilbage.

Da den 24-årige mand vender tilbage til indkørslen ved morens hus og holder ind til siden, er der uenighed mellem de involverede parter om det videre forløb, fortæller anklageren.

De to mænd kommer op at skændes i vejkanten gennem den unge mands bilrude. De er uenige om, hvor meget den 45-årige mand har lænt sig ind gennem bilruden.

Ikke dømt for grov vold

I Retten i Svendborg var den 24-årige mand også tiltalt for grov vold, da moren og sønnen mener, at han efter skænderiet har bakket ind i hans mor med sin bil, da han er kørt derfra.

Det nægter den 24-årige mand, der forsikrer, at han ikke har ramt den ældre kvinde.

Ikke desto mindre er kvinden kommet til skade med armen. Da den 24-årige mand var kørt fra stedet, blev der tilkaldt en ambulance, og den 74-årige kvinde tilbragte efterfølgende flere dage på sygehuset, fortæller Rasmus Maar Hansen.

Retten: Ung mand skyld i kvindens fald

Uenigheden om forløbet efter episoden afspejler sig også i dommen, hvor der ikke er enighed blandt rettens medlemmer.

Den 24-årige mand er ikke dømt for grov vold, men retten mener alligevel, at mandens adfærd var skyld i, at den ældre kvinde slog sig som følge af episoden, og han er derfor dømt skyldig i at forvolde fare for andre.

Den 24-årige mand har udset sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.