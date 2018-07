Fik nej til reklameskærm: Nu ansøger de igen

Reklamefirmaet Track One prøver endnu engang at få en 70 kvadratmeter stor led-skærm monteret på høj bygning på Tagtækkervej tæt ved Rosengårdcentret.

Ny teknologisk løsning får igen reklamefirmaet Track One til at ansøge Odense Kommune om tilladelse til at opsætte en cirka 70 kvadratmeter stor led-skærm med bevægelige billeder tæt på Rosengårdcentret.

Det skriver fyens.dk.

I april sagde kommunen by- og kulturudvalg ellers nej til forespørgslen.

Nu har Track One lavet en række tekniske ændringer, der skal sikre, at skærmen ikke generer naboer og trafik.

Ifølge fyens.dk skriver Byggesag hos Odense Kommune, at "ifølge den tekniske konklusion fremsendt af ansøger i den nye ansøgning medfører den nye LED skærm og de tiltag, som er forbundet hermed, at områdets beboere m.v. ikke vil opleve, at deres private rum påvirkes."

Den nye led-skærm vil være med lysdioder, der benytter en parabol, som samler lyset. På den måde vil lyset fra den cirka 70 kvadratmeter store skærm ikke sprede sig nær så meget, som i den tidligere ansøgning.

Behandles til september

Boligselskabet Civica mener dog fortsat, at beboere med stuer og soveværelser ud mod Tagtækkervej vil opleve "konstant gene fra unaturligt flimmer og lys".

Det skriver boligselskabet i et nyt høringssvar.

"Det er vores opfattelse, at de i ansøgningen foreslåede ændringer ikke ændrer væsentligt ved de forhold, vi fremførte i indsigelse til den oprindelige ansøgning LED-skærm på Tagtækkervej", fremgår det.

Kontorchef i Byggesag, Brian Brandt Bundsgaard, oplyser til fyens.dk, at ansøgningen efter planen kommer på udvalgets dagsorden den 4. september.

