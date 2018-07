To film skiller sig ud - de nominerede til Svend-prisen offentliggjort

De nominerede til årets Svend-priser i tirsdag blevet offentliggjort. Begge filmene Gud taler ud og Mens vi lever er nomineret til tre priser.

Traditionen tro er det op til danskerne at vælge, hvem der skal løbe med de i alt otte forskellige priser, når Svend18 bliver uddelt sidst i august i Svendborg.

Årets nominerede tæller et bredt udsnit af de seneste 12 måneders mest populære biograffilm og tv-serier, men især to film skiller sig ud. Henrik Ruben Genz’ Gud taler ud og Mehdi Avaz’ Mens vi lever har fået tre nomineringer hver.

De 15 nominerede film er valgt ud fra antal solgte billetter, og så har en jury udvalgt de nominerede skuespilpræstationer fra de 15 film – samt alle film og tv-serier i perioden fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Nu tager publikum så over og bestemmer egenhændigt, hvem der skal løbe med årets priser til august.

Vært ved årets prisuddeling er skuespiller Peter Frödin, og han glæder sig til at være med til at hylde de bedste film- og tv-serier fra det forgangne år.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at være vært ved Svend-prisen og være med til at hylde alle de dygtige mennesker i film- og tv-branchen. Jeg er vild med, at det er publikum, der bestemmer, hvem der skal løbe med priserne, og så er Torvet i Svendborg en fantastisk location til denne prisfest, siger Peter Frödin.

Årets Svend-priser bliver uddelt den 29. august, hvor Peter Frödin altså er vært ved prisshowet i Svendborg. Det er op til landets biografpublikum at afgøre, hvem der skal modtage priserne.

Man kan stemme på sine favoritter via kino.dk og svendfilmfest.dk.

De nominerede