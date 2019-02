Filmarbejdere på skolebænken: Sådan tjener du pengene

Ni filmarbejdere fik en plads i kursuslokalet, men dobbelt så mange havde meldt sig.

Odense Filmværksted har startet kursusrækken "Brug dit håndværk kommercielt" for at give fynske filmarbejdere et rygstød hen mod lønkronerne. For ifølge filmværkstedets filmkonsulent er der vind i sejlene i den fynske filmbranche.

- FilmFyn er jo kun blevet større og større, og de repræsenterer jo den professionelle del af branchen og tiltrækker spillefilmsproduktioner. Det går kun én vej, og det er opad, siger filmkonsulent Nicklas Clark.

Det giver god mening, at vi som filmværksted og talenthus forsøger at kompetenceudvikle dem til det kommercielle marked. Nicklas Clark, filmkonsulent, Odense Filmværksted

Han hentyder til FilmFyns øgede budget, der fra i år er blevet fordoblet til 35 mio. kroner og dermed kan få placeret endnu flere film- og serieproduktioner på Fyn.

Men hvis man er en ung håbefuld filmarbejder med hovedet fuld af kreativitet, kan det være svært at finde frem til indtægterne.

Rasmus Møller Kay er en af deltagerne i kursusrækken. Han har færdiggjort grundforløbet på film- og tv-produktionsteknikeruddannelsen og søger efter måder at komme videre.

Rasmus Møller Kay (i midten) deltager i kurset på Odense Filmværksted og håber, det kan bringe ham videre i filmbranchen. Foto: Morten Albek

- Jeg vil gerne lære noget om den helt kommercielle del af filmproduktion. Og så vil jeg gerne prøve at lave noget med unge mennesker, noget dokumentaristisk, siger han.

Fra en til 12 ansatte

Instruktør Jesper Quistgaard skal dele ud af sine erfaringer fra de ti år, han har været i den fynske filmbranche. Og han har om nogen knækket koden. Han var alene og uden branchenetværk i 2009, og de gode råd, han fik, gik på at tage til København i stedet for.

Han valgte alligevel at blive på Fyn, og nu er han gået fra at være alene til at være medstifter, partner og kreativ direktør i firmaet Instafilm med 12 ansatte.

I firmaets lokaler på Odense Havn er de ansatte beskæftiget med at producere små videofilm for firmaer på abonnemensbasis. Rundt omkring står kameraer og skriveborde med computerskærme til videoredigering.

På Instafilm er de ansattes hovedopgave at producere film til de sociale medier for firmaer på abonnementsbasis. Foto: Morten Albek

Grundlæggende er Jesper Quistgaards budskab til kursusdeltagerne, at man sagtens kan sigte mod at få indfriet sine kunstneriske drømme om at stå bag en spillefilm samtidig med, at man til daglig arbejder kommercielt.

Senest kunne han høste publikumsprisen for filmen "Fodbolddommeren" ved Odense International Film Festival i 2018, og nomineringer til andre priser ved samme festival og ved Ekko Shortlist Awards.

- Jeg drømmer stadig om at lave spillefilmen, og jeg søger også aktivt midler fra Det Danske Filminstitut og FilmFyn til større projekter, så den drøm er slet ikke død.

Jesper Quistgaard fortæller om tilblivelsen af filmen "Fodbolddommeren". Foto: Morten Albek

Når der alligevel kommer penge ind på Jesper Quistgaards konto, er det fordi han og hans partner i Instafilm satser benhårdt på det kommercielle rugbrødsarbejde. Små film til sociale medier, som kan få andre kunstneriske mennesker til at rynke på næsen. Men slet ikke Jesper Quistgaard selv.

- Vi laver noget, som til forveksling ligner det, vi drømmer om. Og det føles også næsten sådan. Det fedeste er, at jeg så kan være sammen med alle de dygtige filmfolk hver dag, siger han og henviser til de ansatte i Instafilm.

Gratis kursus

Kursusrækken på Odense Filmværksted er ganske gratis for deltagerne. Og det er der en grund til.

- Bagtanken er selvfølgelig, at vi gerne vil tage de bedste til os selv. Altså tilbyde dem et job. Vi skal jo have fingeren på pulsen, hvor de bedste talenter er henne, siger Jesper Quistgaard.

Odense Filmværksted ser det som en naturlig ting at afholde kurset gratis.

- Det giver god mening, at vi som filmværksted og talenthus forsøger at kompetenceudvikle dem til det kommercielle marked, siger Nicklas Clark fra filmværkstedet.

Kursusdeltagerne tager gerne imod de gode råd og håber, det kan give dem videre adgang til den fynske filmbranche.

- Det giver jo altid god mening at tænke, hvordan man tjener penge på det. Det er jo en beskæftigelse mandag til fredag, siger kursusdeltager Rasmus Møller Kay.

Kursusrækken har form af en workshop med tre møder.