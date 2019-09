To klip til bilister: Filmede uheld i kiggekø

To bilister har fået et klip i kørekortet, efter de filmede et uheld på Den Fynske Motorvej.

Ulykken var et harmonikasammenstød med tre biler, der stoppede hele trafikken. Politiet meldte ikke om nogen alvorligt tilskadekommende.

Læs også Tre biler er kørt sammen på Den Fynske Motorvej

Fra tirsdag giver det et klip i kortet, hvis man kører med håndholdt mobiltelefon i trafikken. Det gælder også, hvis man laver optagelser, mens man kører.

Politiet skriver i et tweet tirsdag, at de gav klip i kortet og bøde til to bilister, der filmede uheldet.

- To fik klip i kortet, mens de filmede ulykken fra den sideliggende vej, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen til TV 2/Fyn.

Læs også Nu koster det et klip: Sådan kan du lovligt bruge din mobil i trafikken

Straffen for at bruge håndholdt mobil og andet kommunikationsudstyr under kørslen er:

• I bil, lastbil, bus, stor knallert, mc mv: Et klip i kørekortet og en bøde på 1500 kr. Dertil kommer 500 kr. til Offerfonden.

• Lille knallert: 1500 kr. i bøde

• På cykel: 1000 kr. i bøde

• På el-løbehjul og andre små motoriserede køretøjer: 1000 kr. i bøde