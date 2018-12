Så er der penge: Filmfestival skal skaffe flere turister til Fyn

Det er almindeligt, at Odense hvert år svømmer over med fantastiske kortfilm i uge 35. Børn, unge og voksne strømmer ind og ud af biografsalene for at se tankevækkende film helt gratis.

Almindeligt kendt på Fyn i hvert fald. Og almindeligt kendt i det danske filmmiljø.

Men der er plads til flere besøgende, og nu får OFF mulighed for at udbrede kendskabet til festivalen og dermed trække endnu flere gæster til Odense i filmugen. Region Syddanmark har nemlig bevilget 750.000 kroner til en udvidet markedsføringsstrategi.

- Det er måske ikke alle, der er klar over det, men i Danmark kan vi virkelig noget med kortfilm. Det vidner hele tre Oscarstatuetter siden årtusindskiftet i den grad om. Derfor vil Region Syddanmark gerne være med til at udbrede kendskabet til både resten af Danmark og udlandet, så filmentusiaster fra nær og fjern kan drages til Odense i uge 35, siger formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark, Søren Rasmussen (DF).

Målet er at udvikle og implementere en strategi, der styrker ikke blot festivalens, men byens og regionens brand, som et film- og kulturmekka. På den måde skal den nationale og internationale turisme til Odense og Region Syddanmark styrkes.

Vigtig europæisk festival

Festivalen har gode kort på hånden til at tiltrække filminteresserede, for den har i de seneste år udviklet sig til en betydningsfuld europæisk begivenhed.

OFF er Danmarks eneste Oscar-kvalificerende festival i hele fire kategorier, og for en måned siden blev festivalen officiel partner med Det Europæiske Filmakademi (EFA) på linje med filmfestivalerne i Cannes og Berlin.

Investeringen fra Region Syddanmark glæder Odenses by- og kulturrådmand.

- Det er en utrolig stor anerkendelse af, at OFF er noget helt særligt, og som rækker ud i verden med et højt kvalitetsniveau. Og med alle de penge fra Region Syddanmark kan vi også blive bedre til at markedsføre det. Vi har et fantastisk produkt, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Trængsel på biografsæderne

Hvis man i de senere år har deltaget i filmvisningerne på OFF, vil man nikke genkendene til, at det kan være svært at få billet.

Så hvis målet er, at få flere turister til at besøge filmfestivalen, kan man være i tvivl, om der er plads nok i biografsalene. Men det får slet ikke festivalleder Birgitte Weinberger til at ligge vågen om natten.

- Der er altid plads til flere hos OFF. Vi har en høj belægningsprocent i forvejen, men festivalen her er et godt eksempel på en begivenhed, der udvikler sig i takt med opmærksomheden. Så hvis der er flere, der vil nyde godt, af det, vi har på hylderne, så tager vi bestik af det. Og så kan det være, vi inddrager flere venues, som vi i øvrigt allerede har gjort ad flere omgange, fordi opmærksomheden er steget så meget i de seneste år. Så vi lader os ikke begrænse af biografsæder og sale, siger Birgitte Weinberger.

Fakta om OFF OFF sender vinderen af Hovedkonkurrencen, Den Danske Konkurrence, Animationskonkurrencen og Dokumentarkonkurrencen til Oscar-selektionen. Desuden er filmfestivalen blevet officiel partner med Det Europæiske Filmakademi.

Over 2655 kortfilm fra 101 lande blev indsendt til OFF18.

En kortfilm på OFF må højst vare 30 minutter.

Den korteste film, der blev tilmeldt i 2018, varede 49 sekunder.

OFF så dagens lys i 1975 og er Danmarks ældste filmfestival.

