FilmFyn kan miste flere millioner i støtte

De regionale filmfonde, herunder FilmFyn, kan blive nogle af medieforligets store tabere. I oplægget ser det ud til, at fondene mister deres støtte.

Licensen står til at blive afskaffet i det kommende medieforlig. Med den forsvinder tildelingen af overskydende licensmidler, som de regionale filmfonde hovedsageligt finansieres af.

Det truer FilmFyn, der nu sammen med Landdistrikternes Fællesråd kæmper for at få afsat midler til de regionale filmfonde.

Fællesrådet håber på at få tilført det nye medieforlig et årligt tilskud på femten millioner kroner til hver af de to regionale filmfonde, der udover FilmFyn tæller Den Vestdanske Filmpulje.

Hvis det endelige forlig ender, som der lægges op til nu, så skal begge fonde i de kommende år spare 2,5 millioner kroner.

Forsøgte at få flere midler

Ti fynske borgmestre fra FilmFyns ejerkreds forsøgte i slutningen af 2017 forud for forhandlingerne at præge politikerne til at afgive flere midler til filmfonden. Målet var at få flere penge til at forøge deres engagement, i stedet ser det nu ud til, at de må nedjustere.

- I FilmFyn arbejder vi benhårdt på at få overført nogle af public-service-midlerne til Fyn – til fortsat udvikling af de supplerende filmkraftcentre uden for hovedstadsområdet. Nu står vi pludselig i en situation, hvor vi de facto risikerer at skulle spare et stort millionbeløb i de kommende år svarende til 2,5 millioner kroner hver. Det er selvfølgelig en fuldkommen uholdbar situation for os, hvis man ikke finder en løsning på det, lyder det fra Bo Damgaard, der er direktør for Film Fyn, i en pressemeddelelse.

Landdistrikternes Fællesråds formand, Steffen Damsgaard, er enig i Bo Damgaards bekymring.

- De to regionale filmfonde har leveret arbejdspladser, omsætning og regional stolthed til landdistrikterne. Bliver denne besparelse en realitet, giver det ikke bare en økonomisk og kulturel skævvridning af Danmark, men også en ensretning af den kunstneriske produktion, der ikke afspejler landets sammensætning, siger han i en pressemeddelse.

Hvad er Landdistrikternes Fællesråd? Landdistrikternes Fællesråd er en partipolitisk neutral interesseorganisation, der arbejder for at skabe bedre rammevilkår for landdistrikter og yderområder i Danmark.

