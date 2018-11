FilmFyn skal have ny direktør

Bo Damgaard har siden 2011 stået i spidsen for Filmfyn, men vælger nu at stoppe.

FilmFyn har netop slået stillingen som direktør op.

Den 69-årige Damgaard forlader stillingen på et tidspunkt, hvor filmfondens økonomi er sikret i årene fremover. Folketingets filmforlig har for få dage siden fastsat et årligt tilskud på 23,7 mio. kroner til investering i filmarbejde på Fyn.

Det er langt det højeste beløb, FilmFyn har rådet over til filmproduktioner.

- Der er sket en rivende udvikling, mens Bo Damgaard har været direktør på FilmFyn, siger Ulla Østbjerg, FilmFyns formand.

Og hun fortsætter:



- Alt er blevet fordoblet, og efter både medieforlig og filmforlig på Christiansborg vil vores budget til udvikling af det fynske filmmiljø tage et afgørende skridt i forhold til at nå målsætningen om at have produktioner året rundt. Vi vil også få nye muligheder for en større og mere aktiv indsats i forhold til at udvikle det fynske produktionsmiljø, siger Ulla Østbjerg.

Arbejdslivet skal være mere fleksibelt

Bo Damgaard har pendlet fra bopælen i Kerteminde til kontoret i Faaborg, men han vil nu geare lidt ned for arbejdspresset.



- At arbejde med FilmFyns udvikling gennem de seneste syv år har været fantastisk. FilmFyn har gennemgået en stor udvikling. Jeg er dog personligt nået til et tidspunkt, hvor arbejdslivet skal være lidt mere fleksibelt, siger Bo Damgaard.



- Det er selvfølgelig med stor beklagelse, at vi skal sige farvel til Bo Damgaard, men vi forstår godt beslutningen. Bo Damgaard har gjort en afgørende forskel for FilmFyn, siger Ulla Østbjerg.



Bo Damgaard fortsætter i den kreative branche med bestyrelsesarbejde og egen rådgivningsvirksomhed.

Tid til overdragelse

Selvom FilmFyn råder over mange millioner, består organisationen af ganske få medarbejdere. Derfor er det også nødvendigt, at Bo Damgaard tager sig tid til at forberede overdragelsen af jobbet til sin efterfølger, i stedet for at forlade direktørstolen øjeblikkeligt.

FilmFyns bestyrelse har bedt ham udarbejde et oplæg til ny strategi for FilmFyn, og den løbende drift af FilmFyn vil fortsætte uændret frem til en ny direktør kan tiltræde.

Nu vil bestyrelsen kigge ansøgningerne meget grundigt igennem, for profilen på FilmFyns direktør kræver både erfaring fra filmmiljøet og politisk lobbyvirksomhed.



- Der er ingen tvivl om, at den profil vi søger, gerne må have mange af de samme kvaliteter, som Bo Damgaard besidder. En udadvendt og kommunikativ person med stærk politisk tæft samt gerne indgående og mangeårigt kendskab til film og/eller tv-produktion, alternativt andre beslægtede kreative erhverv, siger Ulla Østbjerg.

FilmFyn er et aktieselskab ejet af en række fynske kommuner, Fionia Fond og TV 2/Danmark. Formålet er at støtte filmproduktioner i de fynske ejerkommuner, mod at produktionsselskaberne til gengæld bruger dobbelt så mange penge som støtten på indkøb og indkvartering i de enkelte kommuner. Filmene, som FilmFyn har støttet i perioden 2013-2017, lagde i gennemsnit 2,3 gange så mange penge i indkøb på Fyn, end de havde modtaget i støtte fra filmfonden.

